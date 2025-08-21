PODCAST CANLI YAYIN

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey açıkladı! Yanan ormanlar bilimsel yöntemlerle yeniden yeşeriyor

Orman yangınlarının ardından başlatılan ağaçlandırma çalışmalarında, bölgenin iklimine, toprak yapısına, rakımına ve güneş alma durumuna uygun fidanlar kullanılıyor. Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey yaptığı açıklamada, yangın sonrası ağaçlandırma sürecinin tamamen bilimsel planlamalar ve teknik bilgiler doğrultusunda yürütüldüğünü vurguladı.

Türkiye, orman varlığını artırma konusunda dünyada öne çıkıyor. Avrupa'da en fazla ağaçlandırma yapan ülke konumundaki Türkiye, dünya sıralamasında dördüncü sırada yer alıyor. Orman varlığı en fazla artan ülkeler listesinde ise Avrupa'da birinci, dünyada altıncı sırada bulunuyor. 1973'te 20,2 milyon hektar olan orman alanı, geçen yıl 23,4 milyon hektara ulaştı.

Yanlış zamanda ya da hatalı yöntemlerle yapılan çalışmaların yıllar sürecek emeği boşa çıkarabileceğine dikkati çeken Karacabey, "Yanan alanları en verimli şekilde yeniden ormanlaştırmak için adım adım planlıyoruz" dedi. Karacabey, sürecin ilk aşamasında detaylı etüt çalışmaları yapıldığını belirterek, orman tipi, toprak yapısı, iklim koşulları ve mevcut tohum stoku incelendikten sonra uygun ağaçlandırma yöntemine karar verildiğini ifade etti.

KIZILÇAM BU TOPRAKLARIN BİR MUCİZESİ

Kızılçam ormanlarında doğal gençleştirme yöntemini tercih ettiklerine işaret eden Karacabey, "Kızılçam bu toprakların bir mucizesidir. Yangın sonrası, yüksek ısıyla açılan kozalaklardan dökülen tohumlar, ilk yağmurla birlikte filizlenir. Bu yöntem, doğanın kendi yenilenme gücünden yararlanır." ifadelerini kullandı. Karacabey, yanmış ağaçların dallardan temizlenerek dalların toprağa serildiğini ve hafif toprak işlemesiyle sonbaharda binlerce fidanın kendiliğinden sürgün verdiğini, makilik alanlarda ise köklerden sürgün verme yöntemiyle doğanın kendi onarım sürecine girdiğini aktardı.

HER FİDAN HER BÖLGEDE YETİŞMEZ

Doğal gençleştirmenin yetersiz olduğu durumlarda, yerel türlerden üretilmiş fidanlarla ağaçlandırma yaptıklarını belirten Karacabey, "Her fidan her bölgede gelişmez. İklime, toprağa ve rakıma uyumlu, yöreye özgü genetik özellikte fidanlar kullanırız. Bu sayede sulama ve bakım ihtiyacı en aza iner, orman uzun ömürlü olur." diye konuştu.

YANLIŞ ALGILAR VAR

Ağaçlandırma çalışmalarında yalnızca çam dikildiği yönünde toplumda yanlış bir algının olduğuna dikkati çeken Karacabey, "Türkiye'nin ormanlarında meşe, sedir, ladin, kestane, kızılağaç, gürgen gibi onlarca farklı tür doğal olarak yetişiyor. Orman yangınlarından sonra fidan dikiminde mutlaka bölgeye özgü iklimi, toprağı, rakımı, güneş alma durumunu ve bitki biyolojisini dikkate alıyoruz. Bölgenin ekolojik yapısına uygun, yangına dayanıklı türler ağaçlandırma planlarında öncelikli yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

ZEYTİN VE BADEM TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL

Karacabey, Türkiye'deki ormanların yüzde 30'unun meşe, yüzde 23'ünün kızılçam, yüzde 17'sinin karaçam, yüzde 7'sinin sarıçam ve geri kalanının çok çeşitli türlerden oluştuğunun altını çizerek, şunları kaydetti: "Zeytin, badem gibi meyveli türlerle tek başına orman oluşturulamaz. Bu türler sulama ve gübreleme ister, yangına hassastır. Ayrıca erozyonu önlemede etkili değildir. Oksijen üretimi ve karbon tutma gibi ekosistem hizmetleri bakımından da düşük performans gösterirler. Bu türleri, gelir getirici eylem planlarımız kapsamında, orman köylerimizin ekonomisine destek amacıyla belirlenen alanlara dikiyoruz."

ÇAM AĞAÇLARI ÇOK KIYMETLİ

Çam ağaçlarının ekosistemin devamlılığı açısından çok kıymetli olduğunu belirten Karacabey, çamın az su istediğini, yangın sonrası kendini yenileyebildiğini ve ülkede doğal olarak yetiştiğini kaydetti. Karacabey, Anayasa'nın 169'uncu maddesine göre yanan orman alanlarının başka bir amaçla kullanılmasının mümkün olmadığını, bu nedenle yanan alanların yeniden ağaçlandırılarak ormanlaştırma yapıldığını vurguladı.

MİLLİ AĞAÇLANDIRMA GÜNÜ

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda, 2019'dan bu yana her yıl 11 Kasım'da ülke genelinde kutlanan Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında, Geleceğe Nefes Ağaçlandırma Kampanyası gerçekleştirildiğini anımsatan Karacabey, kampanya çerçevesinde 81 ilde toplam 34,7 milyon fidanın toprakla buluştuğunu sözlerine ekledi.

