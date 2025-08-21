Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey açıkladı! Yanan ormanlar bilimsel yöntemlerle yeniden yeşeriyor

Türkiye, orman varlığını artırma konusunda dünyada öne çıkıyor. Avrupa'da en fazla ağaçlandırma yapan ülke konumundaki Türkiye, dünya sıralamasında dördüncü sırada yer alıyor. Orman varlığı en fazla artan ülkeler listesinde ise Avrupa'da birinci, dünyada altıncı sırada bulunuyor. 1973'te 20,2 milyon hektar olan orman alanı, geçen yıl 23,4 milyon hektara ulaştı.

Bekir Karacabey (AA)

Yanlış zamanda ya da hatalı yöntemlerle yapılan çalışmaların yıllar sürecek emeği boşa çıkarabileceğine dikkati çeken Karacabey, "Yanan alanları en verimli şekilde yeniden ormanlaştırmak için adım adım planlıyoruz" dedi. Karacabey, sürecin ilk aşamasında detaylı etüt çalışmaları yapıldığını belirterek, orman tipi, toprak yapısı, iklim koşulları ve mevcut tohum stoku incelendikten sonra uygun ağaçlandırma yöntemine karar verildiğini ifade etti.

KIZILÇAM BU TOPRAKLARIN BİR MUCİZESİ

Kızılçam ormanlarında doğal gençleştirme yöntemini tercih ettiklerine işaret eden Karacabey, "Kızılçam bu toprakların bir mucizesidir. Yangın sonrası, yüksek ısıyla açılan kozalaklardan dökülen tohumlar, ilk yağmurla birlikte filizlenir. Bu yöntem, doğanın kendi yenilenme gücünden yararlanır." ifadelerini kullandı. Karacabey, yanmış ağaçların dallardan temizlenerek dalların toprağa serildiğini ve hafif toprak işlemesiyle sonbaharda binlerce fidanın kendiliğinden sürgün verdiğini, makilik alanlarda ise köklerden sürgün verme yöntemiyle doğanın kendi onarım sürecine girdiğini aktardı.

HER FİDAN HER BÖLGEDE YETİŞMEZ

Doğal gençleştirmenin yetersiz olduğu durumlarda, yerel türlerden üretilmiş fidanlarla ağaçlandırma yaptıklarını belirten Karacabey, "Her fidan her bölgede gelişmez. İklime, toprağa ve rakıma uyumlu, yöreye özgü genetik özellikte fidanlar kullanırız. Bu sayede sulama ve bakım ihtiyacı en aza iner, orman uzun ömürlü olur." diye konuştu.