İncir alarmı: Aydın’da hırsızlığa karşı jandarma devriyesi artırıldı

İncirin başkenti Aydın'da incir alarmı verildi. İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ve Aydın Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na bağlı ekipler, incir hırsızlığına karşı düğmeye bastı. Ekipler İncirliova İlçesi ile Erbeyli, Arzular, Eğrek, İsafakılar, Şirindere, Karagözler, Beyköy, Köprüova, Palamut ve Arpadere Mahalleleri'nde devriye faaliyeti gerçekleştirdi.

