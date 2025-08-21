İncirin başkenti Aydın'da incir alarmı verildi. İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ve Aydın Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na bağlı ekipler, incir hırsızlığına karşı düğmeye bastı. Ekipler İncirliova İlçesi ile Erbeyli, Arzular, Eğrek, İsafakılar, Şirindere, Karagözler, Beyköy, Köprüova, Palamut ve Arpadere Mahalleleri'nde devriye faaliyeti gerçekleştirdi.
İncir alarmı: Aydın’da hırsızlığa karşı jandarma devriyesi artırıldı
Türkiye’nin incir başkenti Aydın’ın İncirliova ilçesinde, incir hırsızlıklarına karşı jandarma ekipleri harekete geçti. İlçe ve çevre mahallelerde yoğun devriye faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, ürünlerin korunması için önlemleri sıkılaştırdı.
Giriş Tarihi: