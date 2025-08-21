PODCAST CANLI YAYIN

İncir alarmı: Aydın’da hırsızlığa karşı jandarma devriyesi artırıldı

Türkiye’nin incir başkenti Aydın’ın İncirliova ilçesinde, incir hırsızlıklarına karşı jandarma ekipleri harekete geçti. İlçe ve çevre mahallelerde yoğun devriye faaliyeti yürüten güvenlik güçleri, ürünlerin korunması için önlemleri sıkılaştırdı.

Giriş Tarihi:
İncir alarmı: Aydın’da hırsızlığa karşı jandarma devriyesi artırıldı

İncirin başkenti Aydın'da incir alarmı verildi. İncirliova İlçe Jandarma Komutanlığı ve Aydın Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'na bağlı ekipler, incir hırsızlığına karşı düğmeye bastı. Ekipler İncirliova İlçesi ile Erbeyli, Arzular, Eğrek, İsafakılar, Şirindere, Karagözler, Beyköy, Köprüova, Palamut ve Arpadere Mahalleleri'nde devriye faaliyeti gerçekleştirdi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kripto baronu İçer'in kokain verdiği Göksu Çelebi hayatını kaybetti! İçer'in karanlık ağı
İBB’nin 66 milyar TL’lik kredisinin 38.6 milyar TL’si suç örgütlerine aktı
Türk Telekom
Meteoroloji açıkladı: 7 ilde sağanak, İstanbul’da 36 derece + yüksek nem alarmı! O gün zirve yapacak! Hafta sonuna dikkat
İsrail Gazze'de yeni saldırılara başladığını açıkladı! Katliam haritası: Zorla göçün grafiğini paylaştılar
CHP'li Muhittin Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek tutuklandı! 195 milyonluk rüşvette yazışmalar ortaya çıktı: "Biraz gözünüz doysun"
Telegram suçluların yuvası haline geldi! Dini ve milli değerlere hakaretten pedofiliye kadar her şey var
Solskjaer'in kozu orta saha! Beşiktaş'ın 11'i netleşti
"EkremEdit" Mahir Gün çözüldü! HTS ve BAZ'dan Murat Ongun ile Emrah Bağdatlı çıktı: "Kullanıldım! Etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyorum"
Kader maçı Portekiz'de! Fenerbahçe - Benfica: 0-0 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan Putin'le görüştü! Gündem Alaska Zirvesi ve Ukrayna | Putin'den "İstanbul" teşekkürü
Terörsüz Türkiye Komisyonu 5. kez toplandı! Söz Cumartesi ve Barış Anneleri'nde... Kurtulmuş'tan "sabotaj" uyarısı
Trabzonspor Renato Sanches transferinde PSG ile görüşmelere başladı
Memura zam teklifinde flaş! Anlaşma sağlanamadı! Memur-Sen zam teklifini Hakem Heyeti'ne taşıyor | Bakan Işıkhan'dan açıklama
Kartal yüksekten uçacak! Beşiktaş'tan 4 yıldız transferi
NATO 2026 Liderler Zirvesi Külliye'de! Rutte'den yeni açıklama: Ev sahibi ikinci kez Türkiye
Türkiye'nin 2024 yılı vergi rekortmeni BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar oldu
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Planlar değişti
Fenerbahçe'den transfer harekatı! Nene'den sonra sıra onlarda
Belki de hemşeriniz! Yeşilçam'ın efsanevi yıldızı Kemal Sunal bakın aslen nereli! İstanbul’da doğdu ancak...