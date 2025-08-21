Düğünde sıvı azot kazası: Küçük kız 7 kez ameliyat edildi

Nevşehir'de E.S.T., ailesi ile düğüne gitti. Bu sırada buhar gösterisi düzenlendi. Ancak gösteri sırasında cihazdan fışkıran sıvı azot, küçük kıza sıçradı.

Elbiseleri vücuduna yapışan küçük kızın vücudunda 2. derece yanıklar meydana geldi. Ailesi tarafından önce Avanos Hastanesi'ne götürülen küçük kız, ardından Nevşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Buradaki ilk müdahalenin ardından Ankara'ya gönderilen E.S.T., 19 gün yoğun bakımda tedavi gördü ve 7 kez ameliyat edildi.

Baba Yusuf T. olayda ihmali olanlar hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi: ''Çocuklar salonda oynuyordu, cihazdan çıkan soğuk buhar aniden fışkırdı. Kızım 'Yanıyorum' diye bağırarak yanıma geldi. Ne bir uyarı ne de güvenlik şeridi vardı. İşletmeden ve cihazı bilinçsizce kullanan kişiden şikayetçi olduk.''