DMM açıkladı! "Cumhur Reyonu" haberi gerçeği yansıtmamaktadır

Bir gazetede "Türkiye genelinde süpermarketlerde 'Cumhur Reyonu' kurulması" yönünde öneri olarak gündeme getirilen konu, sosyal medya mecralarında çarpıtılarak "süpermarketlerde 'Cumhur Reyonu' kurulacak, ürünleri devlet sağlayacak" şeklinde servis edilmiştir. Bu iddialar, gerçeği yansıtmamakta; herhangi bir kamu politikasını ifade etmemektedir. Manipülatif sosyal medya paylaşımlarından yola çıkarak kamu kurumlarını hedef alan siyasi açıklamalar ise açıkça dezenformasyon niteliği taşımaktadır.

Alışveriş (AA)

Bahse konu "Cumhur Reyonu" ifadesi, bir devlet politikasını değil; yalnızca bir gazetede dile getirilen fikir düzeyindeki bir öneriyi ifade etmektedir. Söz konusu öneri, resmî kurumlar tarafından benimsenmiş ya da hayata geçirilmesi yönünde herhangi bir karar alınmış bir uygulama değildir.

Buna rağmen ana muhalefet partisi temsilcilerinin, bir gazete yazısında dile getirilen bu öneriyi hükümet tarafından açıklanmış resmî bir proje gibi sunması ve bunun üzerinden siyasi değerlendirmeler yapması, maksatlı bir tutumun göstergesidir.