PODCAST CANLI YAYIN

DMM açıkladı! "Cumhur Reyonu" haberi gerçeği yansıtmamaktadır

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bir gazetede yer alan “Türkiye genelinde süpermarketlerde ‘Cumhur Reyonu’ kurulması” yönündeki haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Söz konusu öneri, resmî kurumlar tarafından benimsenmiş ya da hayata geçirilmesi yönünde herhangi bir karar alınmış bir uygulama değildir." denildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
DMM açıkladı! "Cumhur Reyonu" haberi gerçeği yansıtmamaktadır

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bir gazetede yer alan "Türkiye genelinde süpermarketlerde 'Cumhur Reyonu' kurulması" yönündeki haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'nin açıklaması (Sosyal medya)DMM'nin açıklaması (Sosyal medya)

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Bir gazetede "Türkiye genelinde süpermarketlerde 'Cumhur Reyonu' kurulması" yönünde öneri olarak gündeme getirilen konu, sosyal medya mecralarında çarpıtılarak "süpermarketlerde 'Cumhur Reyonu' kurulacak, ürünleri devlet sağlayacak" şeklinde servis edilmiştir. Bu iddialar, gerçeği yansıtmamakta; herhangi bir kamu politikasını ifade etmemektedir. Manipülatif sosyal medya paylaşımlarından yola çıkarak kamu kurumlarını hedef alan siyasi açıklamalar ise açıkça dezenformasyon niteliği taşımaktadır.

Alışveriş (AA)Alışveriş (AA)

Bahse konu "Cumhur Reyonu" ifadesi, bir devlet politikasını değil; yalnızca bir gazetede dile getirilen fikir düzeyindeki bir öneriyi ifade etmektedir. Söz konusu öneri, resmî kurumlar tarafından benimsenmiş ya da hayata geçirilmesi yönünde herhangi bir karar alınmış bir uygulama değildir.

Buna rağmen ana muhalefet partisi temsilcilerinin, bir gazete yazısında dile getirilen bu öneriyi hükümet tarafından açıklanmış resmî bir proje gibi sunması ve bunun üzerinden siyasi değerlendirmeler yapması, maksatlı bir tutumun göstergesidir.

Alışveriş (AA)Alışveriş (AA)

Bu temelsiz iddialardan hareketle yapılan "Cumhur Reyonu mu, Ayrım Reyonu mu?" şeklindeki açıklamalar, gerçekle hiçbir ilgisi bulunmayan, toplumda kutuplaşma üretmeyi hedefleyen, asılsız ve mesnetsiz bir kara propaganda girişimidir.

Hükümetin veya ilgili kurumların gündeminde "Cumhur Reyonu" adıyla herhangi bir proje bulunmamaktadır. Bir gazete köşe yazısında yer alan öneriyi, devlet politikasıymış gibi sunarak siyasi polemik üretmek, kamuoyunu yanıltmak ve dezenformasyona zemin hazırlamaktır.

Alışveriş (AA)Alışveriş (AA)

Kamu kurum ve kuruluşlarımız, milletimize hizmet anlayışıyla faaliyet göstermektedir. Vatandaşlarımızın doğru bilgiye yalnızca resmî kurumların açıklamaları üzerinden ulaşması büyük önem taşımaktadır.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü! Ana gündem Rusya-Ukrayna barış süreci ve Gazze
PKK komisyonu tıkama peşinde! YPG'yi bahane eden Duran Kalkan'dan "süreci bozma" tehdidi: Şara'yı Paris'e Türkiye göndertmedi
Türk Telekom
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek'in oğlu Gökhan Böcek'in kokain itirafı ses kaydında
Mardin’de cansız bedeni bulunan Zeynep Sut’a ne oldu? Battaniyeye sarılı şekilde bulunmuştu: Baba ilk kez konuştu
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur eşleşmeleri belli oldu!
Ufuk Bayraktar adli kontrolle serbest bırakıldı! Mekan basıp haraç istedi
Solskjaer'in kozu orta saha! Beşiktaş'ın 11'i netleşti
Türkiye'den liman başkanlıklarına İsrail talimatı: Yabancı gemiler Tel Aviv ile bağlantılı olmadığını belgeleyecek
Ukrayna'ya Türkiye'den Barış Gücü gidecek mi? MSB açıkladı: "Önce ateşkes sağlanmalı"
Galatasaray'ın hedefi 2 Eylül! Transferde imza şov zamanı
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi 5 yaşında! Hedef 16 milyon haneye yerli gazı ulaştırmak! Berat Albayrak'ın enerjideki hamleleri meyvelerini veriyor
Oranlar açıklandı: Emekliye memura %29'luk enflasyon tahmini geldi! Ocak maaş artışı ne olacak? İşte 3'lü hesap senaryosu
ABD’li büyükelçi İsrail kanalında itiraf etti: Washington’dan Avrupa ülkelerine “Filistin’i tanımayın” baskısı
Zelenskiy'den Putin'e "Güvenlik garantileri" şartı! Barış masası için Türkiye'yi işaret etti | Kremlin de şartını açıkladı
Borsa İstanbul'da rekor! Tarihin en yüksek seviyesi
Biden’dan sonra Trump da gaflara başladı! Canlı yayında kendisini överken ülkeleri karıştırdı
Aydın'da rantın "Ağbaba'sı var! Çerçioğlu'na CHP rozeti attıran yapı deşifre: Kuşadası'nda çökülen arsalar... Didim'de kapatılan araziler
Fenerbahçe - Benfica maçı sonrası şok yorum! "3-4 transfer lazım"
İlk kez duyan şaşkın! Funda Arar’ın 21 yıllık eşi bakın kim çıktı: “Evli olduklarını bilmiyordum”