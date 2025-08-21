PODCAST CANLI YAYIN

Çanakkale’de 8 günde 4 büyük yangın: 5 bin 236 hektar ormanlık alan zarar gördü

Çanakkale’nin farklı noktalarında çıkan dört ayrı orman yangını 8 gün boyunca hem karadan hem havadan süren yoğun müdahalelerle söndürüldü. Yangınlarda binlerce hektar ormanlık alan küle dönerken, çok sayıda ev de zarar gördü.

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyü, Bayramiç, Kepez ve Gelibolu'da peş peşe çıkan orman yangınları büyük tahribata yol açtı.

İLK YANGIN SARICAELİ VE BAYRAMİÇ'TE

İlk yangın 8 Ağustos'ta Sarıcaeli ve Bayramiç'te çıktı. Ekiplerin yoğun çabasıyla alevler 9 Ağustos'ta kontrol altına alınırken, Bayramiç'e bağlı Saçaklı köyünde birçok ev hasar gördü.

Çanakkale'de 8 günde toplam 5 bin 236 hektar alan zarar gördü (DHA)Çanakkale'de 8 günde toplam 5 bin 236 hektar alan zarar gördü (DHA)

GÜZELYALI'DA EVLER ETKİLENDİ

11 Ağustos'ta bu kez Kepez beldesinde başlayan yangın, bir gün sonra kontrol altına alınabildi. Güzelyalı köyünde evlerde ciddi hasar meydana geldi. 16 Ağustos'ta Gelibolu'nun Tayfur köyünde çıkan yangın ise rüzgârın etkisiyle hızla yayılarak Eceabat ilçesine kadar ulaştı. Yangın ancak 18 Ağustos'ta tamamen kontrol altına alınabildi.

Çanakkale yangınları (DHA)Çanakkale yangınları (DHA)

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, sekiz gün içinde yaşanan bu dört büyük yangında toplam 5 bin 236 hektar alan kül oldu.

Hasarın dağılımı ise şöyle:

  • Sarıcaeli: 617 hektar

  • Bayramiç: 965 hektar

  • Kepez: 543 hektar

  • Gelibolu: 3 bin 111 hektar

