Çanakkale’de 8 günde 4 büyük yangın: 5 bin 236 hektar ormanlık alan zarar gördü

11 Ağustos'ta bu kez Kepez beldesinde başlayan yangın, bir gün sonra kontrol altına alınabildi. Güzelyalı köyünde evlerde ciddi hasar meydana geldi. 16 Ağustos'ta Gelibolu 'nun Tayfur köyünde çıkan yangın ise rüzgârın etkisiyle hızla yayılarak Eceabat ilçesine kadar ulaştı. Yangın ancak 18 Ağustos'ta tamamen kontrol altına alınabildi.

Çanakkale yangınları (DHA)

Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre, sekiz gün içinde yaşanan bu dört büyük yangında toplam 5 bin 236 hektar alan kül oldu.

Hasarın dağılımı ise şöyle:

Sarıcaeli: 617 hektar

Bayramiç: 965 hektar

Kepez: 543 hektar

Gelibolu: 3 bin 111 hektar