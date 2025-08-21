PODCAST CANLI YAYIN

Çanakkale’de yangın büyük hasar bırakırken ceviz bahçesi küle dönmedi

Gelibolu’daki orman yangını, rüzgarın etkisiyle geniş alanları etkilerken, Ilgardere Köyü’nde bulunan bir ceviz bahçesi yanmaktan kurtuldu. Bahçe sahibi, yangının ilerlemesini engellemek için etrafını yol açarak otları temizledi; böylece tarlası alevlerden etkilenmeden yeşil kaldı.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 16 Ağustos saat 16.28'de Tayfur ve Cumalı köyü mevkiinde yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek geniş bir alana sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangın yoğun müdahaleler sonunda 18 Ağustos tarihinde saat 11.00 sıralarında tamamen kontrol altına alındı. Alevlerden geriye ise sıra dışı bir fotoğraf karesi kaldı. Ilgardere Köyü küle dönerken bölgede bulunan bir ceviz bahçesi yanmamıştı. Çünkü sahibi bahçenin etrafına yol açıp otları da temizlemişti. Etrafı küle dönen ceviz tarlası yemyeşil kaldı.

