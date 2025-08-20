PODCAST CANLI YAYIN

Diyanet'ten hacı adaylarına kayıt yenileme uyarısı! Kuraya katılmak için mutlaka bunu yapın

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, önceki yıllardan hac kaydı olanların 2026 yılı hac kurasına katılabilmeleri için kayıt yenileme ve güncelleme işlemlerini yapmaları gerektiğini bildirdi.

Bircan yaptığı açıklamada, gelecek yıl yapılacak hac ibadeti başvurularının 5 Eylül'de sona ereceğini söyledi.

Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu'nun, hac ve umre ibadetine ilişkin yeni kararlar aldığını anımsatan Bircan, "Bu çerçevede, inşallah 2026 yılı için ilk defa başvurmak isteyen vatandaşlarımızın ön kayıtlarını alacağız." dedi.

Remzi Bircan, 2026 yılı hac kurası için hacı adaylarına uyarıda bulunarak, "Bu sene de geçen sene olduğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığımız tarafından otomatik yenileme yapılmayacak. Vatandaşlarımızın bu hususa özellikle dikkat etmelerini istirham ediyoruz. Daha önceki yıllarda hac kaydı bulunan vatandaşlarımızın haklarını koruyabilmeleri, bir mağduriyet yaşamamaları için, daha önceden kayıtlı vatandaşlarımızın 2026 haccı için 5 Eylül'e kadar, e-Devlet üzerinden veya il ve ilçe müftülüklerimiz vasıtasıyla kayıtlarını yenilemeleri son derece önemlidir. Çünkü burada bir hak kaybı olursa, Allah korusun vatandaşlarımız 2026 haccına gidemeyebilirler." ifadelerini kullandı.

"HAC KONTENJANIMIZIN ARTMASINI ÜMİT EDİYORUZ"

Her yıl ülke nüfusunun güncel sayısını Suudi Arabistan makamlarına ilettiklerini dile getiren Bircan, "İnşallah ümidimiz hac kotamızın biraz daha artması yönünde. Biz, 2025 haccında, dünya ülkeleri arasında bütün kategorilerde, hacı memnuniyeti, hizmet çeşitliliği, disiplin ve hacıların eğitimi noktalarında birinci olduk. İnşallah bu yıl da iddialıyız. 2026 haccında da vatandaşlarımızla, bu necip, asil milletimize hac ve umre noktasında en kaliteli hizmeti vermek için ekibimizle beraber gece gündüz çalışma halinde olacağız." diye konuştu.

Bircan, hacı adaylarının konaklama tercihlerine dikkat etmesi gerektiğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti:

"Normal konaklama tercihlerimiz var, bir de yakın mesafe. Yakın mesafeden kastımız, Mekke-i Mükerreme'de Kabe'ye yakın otellerdeki konaklama türleri. Normal konaklama, otellerden Kabe-i Muazzama'ya otobüslerle ring yapılan bir sistemdir. Vatandaşlarımızın buna dikkat etmelerini özellikle istirham ediyoruz. Vatandaşlarımızın telefon numaralarını güncellemeleri gerekiyor. Hac kuralarının çekiminden sonra vatandaşlarımıza SMS ile hac kura sonucunu göndereceğiz. Onun için vatandaşlarımız bu telefon numaralarını ve kendilerine ait bütün bilgileri, e-Devlet'teki bütün bilgilerini doldurmaları son derece önemlidir. Yoksa, bu kayıt yenileme yapılmaz ise 2026 haccına vatandaşlarımız maalesef katılamayacaklar. Hac niyeti alan kardeşlerimizin bu konulara dikkat etmesini özellikle istirham ediyorum."

