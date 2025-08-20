Hakkari yıllar sonra kültür sanatla buluşuyor! Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'Bir Anadolu Şenliği'

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun huzur ve güven ortamında yeniden kültürle, sanatla ve neşeyle buluştuğu bu özel şenlik 4 Eylül'e kadar Merkez'den Yüksekova'ya, Çukurca'dan Şemdinli ve Derecik'e uzanarak şehri baştan sona bir kültür sahnesine çevirecek.

YILLAR SONRA HAKKARİ KÜLTÜR SANATLA BULUŞUYOR (Takvim.com.tr)

Sinema, tiyatro, konserler, çocuk etkinlikleri ve daha fazlası "Bir Anadolu Şenliği", her yaştan sanatseveri unutulmaz bir kültür yolculuğuna davet ediyor.

BAKAN ERSOY: "TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE KÜLTÜR VE SANATI YENİ BİR SEVİYEYE TAŞIYACAĞIZ"

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, şenliğin bölge için taşıdığı öneme vurgu yaparak şöyle konuştu:

" Terörsüz Türkiye sürecine kültür-sanat üzerinden destek sunmak adına Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğümüz koordinesinde 5 şehrimizde şenlik düzenleme kararı aldık .Şimdi terörün izlerini kardeşliğimizle ayaklar altına alarak silmenin ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu'da yeni bir dönemi başlatmanın vakti. Bu toprakların kadim mirasını; müzikten el sanatlarına, mutfaktan doğal zenginliklere kadar her yönüyle gün yüzüne çıkaracağız. Beş şehrimizde düzenleyeceğimiz 'Bir Anadolu Şenliği' ile kültürel ve sanatsal etkinliklerin çıtasını en üst seviyeye taşıyacağız."