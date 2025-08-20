PODCAST CANLI YAYIN

Hakkari yıllar sonra kültür sanatla buluşuyor! Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'Bir Anadolu Şenliği'

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda bu yıl beş farklı şehirde hayata geçireceği “Bir Anadolu Şenliği” serüveni, 22 Ağustos’ta Hakkari’den start alıyor.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Hakkari yıllar sonra kültür sanatla buluşuyor! Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan 'Bir Anadolu Şenliği'

Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun huzur ve güven ortamında yeniden kültürle, sanatla ve neşeyle buluştuğu bu özel şenlik 4 Eylül'e kadar Merkez'den Yüksekova'ya, Çukurca'dan Şemdinli ve Derecik'e uzanarak şehri baştan sona bir kültür sahnesine çevirecek.

YILLAR SONRA HAKKARİ KÜLTÜR SANATLA BULUŞUYOR (Takvim.com.tr)YILLAR SONRA HAKKARİ KÜLTÜR SANATLA BULUŞUYOR (Takvim.com.tr)

Sinema, tiyatro, konserler, çocuk etkinlikleri ve daha fazlası "Bir Anadolu Şenliği", her yaştan sanatseveri unutulmaz bir kültür yolculuğuna davet ediyor.

BAKAN ERSOY: "TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE KÜLTÜR VE SANATI YENİ BİR SEVİYEYE TAŞIYACAĞIZ"

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, şenliğin bölge için taşıdığı öneme vurgu yaparak şöyle konuştu:
" Terörsüz Türkiye sürecine kültür-sanat üzerinden destek sunmak adına Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğümüz koordinesinde 5 şehrimizde şenlik düzenleme kararı aldık .Şimdi terörün izlerini kardeşliğimizle ayaklar altına alarak silmenin ve Doğu ile Güneydoğu Anadolu'da yeni bir dönemi başlatmanın vakti. Bu toprakların kadim mirasını; müzikten el sanatlarına, mutfaktan doğal zenginliklere kadar her yönüyle gün yüzüne çıkaracağız. Beş şehrimizde düzenleyeceğimiz 'Bir Anadolu Şenliği' ile kültürel ve sanatsal etkinliklerin çıtasını en üst seviyeye taşıyacağız."

YILLAR SONRA HAKKARİ KÜLTÜR SANATLA BULUŞUYOR (Takvim.com.tr)YILLAR SONRA HAKKARİ KÜLTÜR SANATLA BULUŞUYOR (Takvim.com.tr)

HAKKARİ'DE KONSER ZİYAFETİ
Eski Belediye Alanı'ndaki ana sahnede Murat Dalkılıç, Bengü, Ferat Üngür ve Yudum; Yüksekova Stadyumu'nda ise Merve Özbey, Oğuzhan Koç, Delil Dilanar, Rojin ve Nevzat Çiftçi sevenleriyle buluşacak. Grup Tillo, Colemerg Collective, Şanlıurfa Devlet Türk Halk Müziği Topluluğu ve İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin özel konserleriyle müzik şöleni zirveye çıkacak.

YILLAR SONRA HAKKARİ KÜLTÜR SANATLA BULUŞUYOR (Takvim.com.tr)YILLAR SONRA HAKKARİ KÜLTÜR SANATLA BULUŞUYOR (Takvim.com.tr)

TİYATRO, OPERA VE SİNEMA BİR ARADA
Erzurum Devlet Tiyatrosu'nun "Yeşilçam", Ankara Devlet Tiyatrosu'nun ise "Eyvah Nadir" oyunu tiyatro tutkunlarına keyifli anlar yaşatacak. Sinema Tırı, Gezici Kütüphane ve Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi; Hakkari'nin dört bir yanında sanat, tarih ve kitap sevgisini yayacak.

YILLAR SONRA HAKKARİ KÜLTÜR SANATLA BULUŞUYOR (Takvim.com.tr)YILLAR SONRA HAKKARİ KÜLTÜR SANATLA BULUŞUYOR (Takvim.com.tr)

ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL "ŞENLİK KÖYÜ"
Merzan Şehir Stadyumu ve Mevlana Parkı'nda kurulacak Çocuk Köyü; sahne gösterileri, tiyatro oyunları, atölyeler ve oyun alanlarıyla miniklerin dünyasına renk katacak. Bursa Devlet Tiyatrosu'nun "Harikalar Mutfağı" ve İzmir Devlet Tiyatrosu'nun "Orfin'in Müzik Kutusu" oyunları ise çocukları tiyatronun büyülü dünyasına taşıyacak.

YILLAR SONRA HAKKARİ KÜLTÜR SANATLA BULUŞUYOR (Takvim.com.tr)YILLAR SONRA HAKKARİ KÜLTÜR SANATLA BULUŞUYOR (Takvim.com.tr)

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ile tarih bilinci pekişirken; Sinema Tırı ve Gezici Kütüphane, miniklere hem eğlenceli hem öğretici anlar yaşatacak.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Kripto baronu avukatın sonu oldu! ICRYPEX’in patronu Gökalp İçer'in kokain verdiği Göksu Çelebi hayatını kaybetti
İsrail'den Gazze'de katliam hazırlığı: Katz planı onayladı: 60 bin yedek askere emir
Düğün yapacaklar ve borcu olanlar dikkat! İslam Memiş gram altın için rakam verdi: Ani düşüşler alım fırsatı mı?
CHP’de Kurultay öncesi delege operasyonu: Parti yönetimi iç muhalefeti tasfiye etmek için harekete geçti
Emekli ve ölüm aylığı alanlara promosyonda çift fırsat: Banka seçimine dikkat!
Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Belgede sahteciliğe "para aklama" suçu! 1 Ekim'de başlıyor
Sosyal medya hesaplarına yasa dışı bahis ve kumar ayarı! Ticaret Bakanlığı harekete geçti hesaplar engellendi
Memura %7.89 enflasyon farkı hesaplandı! Ocak 2026 zammında 2'li artış: Polis, bekçi ve 210 ünvan için yeni maaş listesi
Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye dev çalım! Planlar değişti
Macron "Türkiyesiz olmaz" dedi Rutte ABD'den dönüş yolunda Başkan Erdoğan'ı aradı: Ankara'nın rolü kritik
Trump’tan Netanyahu hakkında skandal sözler: Savaş kahramanı olarak nitelendirdi
Mourinho'dan flaş karar! Benfica maçı 11'ini belirledi
SON DAKİKA: İstanbul ve 14 ile kuvvetli sağanak uyarısı! Meteoroloji bugün için saat verdi, fırtına ve gök gürültüsüyle geliyor
Meta'dan bir skandal daha! Çocuklarla cinsel içerikli sohbet eden yapay zeka botu geliştirdi
Fenerbahçe'den transfer harekatı! Nene'den sonra sıra onlarda
İyi Parti'den Terörsüz Türkiye'ye sabotaj! Yalan ve iftiraları ortaya çıktı: "Hiçbir talep gündeme getirilmemiştir"
Şifa mesajı! Ücretsiz kanser taramaları için SMS ile bilgilendirme dönemi başladı | İşte detaylar
Şehit aileleri ve gazilerden Meclis'te Terörsüz Türkiye'ye tam destek: Başkan Erdoğan'ın sözü yüreklere su serpti
Ceyhun Fersoy ve Yılmaz Vural ''Müge Anlı ile Güven Bana''ya damga vurdu
ATV’den bir bomba dizi daha: Aynadaki Yabancı’nın oyuncu kadrosu tamamlandı!