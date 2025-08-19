Meclis önünde Toros yaktı perde arkası ortaya çıktı! Suç makinesinin bu ilk eylemi değilmiş! | Kimliği belli oldu

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ankara Emniyeti'nden açıklama (X)

ANKARA EMNİYET'İNDEN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada "19.08.2025 günü ilimiz Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı üzerinde gerçekleşen araç yangınının, Mersin ilinde ikamet eden, psikolojik rahatsızlıkları bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen M.E.F. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Şahıs gözaltına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

SUÇ KAYDI KABARIK

Fidan'ın 2006 yılında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Murat Tutal'ın cenaze töreninde topluluğu provoke etmeye çalıştığı, 2007 yılında Ahmet Cinali liderliğindeki organize suç örgütü yapılanması içerisinde bulunduğu, tefecilik faaliyeti yürüten şahıs ile irtibatlı olduğu, hırsızlık, resmi belgede sahtecilik suçlarından şüpheli olarak adli olay kaydının bulunduğu, 2017 yılında Ceyhan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunduğu ortaya çıktı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 57 yaşındaki Mehmet Emin Fidan'ın üzerine kayıtlı 12 hurda aracın olduğu ve 'Hurda Araç Teşviki'yle ÖTV indirimi beklediği, indirim çıkmadığı gerekçesiyle de aracı yaktığı ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Şahsın, aralarında "Hırsızlık", "Motorlu Taşıt Hırsızlığı", "Resmi Belgede Sahtecilik", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Tehdit" ve "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" gibi 16 farklı suçtan kaydının olduğu tespit edilmiştir.

Psikiyatri tedavisi gördüğü belirlenen söz konusu şahsın, 11 Mayıs 2018 tarihinde de "10 yıl cezaevinde yattım" diyerek Mersin Adliyesi önünde araç yaktığı belirlenmiştir.

Konu ile ilgili geniş kapsamlı tahkikat devam etmektedir.