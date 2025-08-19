Meclis önünde Toros yaktı perde arkası ortaya çıktı! Suç makinesinin bu ilk eylemi değilmiş! | Kimliği belli oldu

PODCAST CANLI YAYIN

Terörsüz Türkiye kapsamında kurulan komisyonun bugün gerçekleştirilecek 4. Toplantısı öncesinde TBMM önünde ‘Beyaz Toros’lu bir provokasyon gerçekleştirildi. Mersin'den geldiği ve çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Mehmet Emin Fidan Meclis önüne getirdiği Beyaz Toros’u ateşe verdi. Gözaltına alınan Fidan'ın suç dosyasının kabarık olduğu ortaya çıktı. Fidan'ın üzerine 12 hurda aracın kayıtlı olduğu ve ÖTV indiriminin çıkmaması nedeniyle aracını ateşe verdiği öğrenildi. Gözaltına alınan şahsın daha önce de Mersin’de “Mahkeme bana haksız yere ceza verdi” diyerek adliye önünde araç yaktığı tespit edildi.

Türkiye terörü bitirme yönünde kritik bir dönemeçte.

Komisyonda söz yüreği yanmış analarda! Önce şehit ve Diyarbakır Anneleri sonra Cumartesi Anneleri dinlenecek: Bakan Göktaş sunum yapacakKomisyonda söz yüreği yanmış analarda! Önce şehit ve Diyarbakır Anneleri sonra Cumartesi Anneleri dinlenecek: Bakan Göktaş sunum yapacak

Bu kapsamda atılan tarihi adımlar, PKK'nın silah bırakması ve fesih kararından sonra gözler TBMM'de. Terörsüz Türkiye kapsamında kurulan komisyon bugün 4. kez toplanacak. Saat 14:00'da başlaması beklenen komisyonda bugün şehit yakınları, gaziler, Diyarbakır anneleri ve Cumartesi anneleri dinlenecek.

TBMM önünde Beyaz Toros provokasyonu (Ekran görüntüsü)TBMM önünde Beyaz Toros provokasyonu (Ekran görüntüsü)

TBMM'DE BEYAZ TOROS PROVOKASYONU

Türkiye'nin gözü kulağı Ankara'daki bu toplantı ve sonrasında yapılacak açıklamaya kilitlenmişken komisyon toplantısı öncesinde tehlikeli bir provokasyon yaşandı.

TBMM önünde Beyaz Toros provokasyonu (Ekran görüntüsü)TBMM önünde Beyaz Toros provokasyonu (Ekran görüntüsü)

TBMM'nin önünde, 90'lı yıllarda 'faili meçhul' olaylarının simgesi olarak bilinen 'beyaz toros' protestosu gerçekleştirildi.

TBMM önünde beyaz Toros provokasyonu

Otomobiliyle Mersin'den gelen 57 yaşındaki Mehmet Emin Fidan isimli şahıs, TBMM önünde kullandığı 33 FC 312 plakalı otomobilini yaktı.

Beyaz Toros provokasyonunu gerçekleştiren M.E.F (Sosyal Medya)Beyaz Toros provokasyonunu gerçekleştiren M.E.F (Sosyal Medya)

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Ankara Emniyeti'nden açıklama (X)Ankara Emniyeti'nden açıklama (X)

ANKARA EMNİYET'İNDEN AÇIKLAMA
Konuyla ilgili Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nden bir açıklama geldi.

Yapılan açıklamada "19.08.2025 günü ilimiz Çankaya ilçesi İnönü Bulvarı üzerinde gerçekleşen araç yangınının, Mersin ilinde ikamet eden, psikolojik rahatsızlıkları bulunan ve çok sayıda suç kaydı olduğu belirlenen M.E.F. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edilmiştir. Şahıs gözaltına alınmış olup, olayla ilgili tahkikat başlatılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

SUÇ KAYDI KABARIK

Fidan'ın 2006 yılında Şehit Jandarma Uzman Çavuş Murat Tutal'ın cenaze töreninde topluluğu provoke etmeye çalıştığı, 2007 yılında Ahmet Cinali liderliğindeki organize suç örgütü yapılanması içerisinde bulunduğu, tefecilik faaliyeti yürüten şahıs ile irtibatlı olduğu, hırsızlık, resmi belgede sahtecilik suçlarından şüpheli olarak adli olay kaydının bulunduğu, 2017 yılında Ceyhan M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunduğu ortaya çıktı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 57 yaşındaki Mehmet Emin Fidan'ın üzerine kayıtlı 12 hurda aracın olduğu ve 'Hurda Araç Teşviki'yle ÖTV indirimi beklediği, indirim çıkmadığı gerekçesiyle de aracı yaktığı ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

Şahsın, aralarında "Hırsızlık", "Motorlu Taşıt Hırsızlığı", "Resmi Belgede Sahtecilik", "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma", "Tehdit" ve "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" gibi 16 farklı suçtan kaydının olduğu tespit edilmiştir.

Psikiyatri tedavisi gördüğü belirlenen söz konusu şahsın, 11 Mayıs 2018 tarihinde de "10 yıl cezaevinde yattım" diyerek Mersin Adliyesi önünde araç yaktığı belirlenmiştir.

Konu ile ilgili geniş kapsamlı tahkikat devam etmektedir.

TBMM'deki Beyaz Toroslu provokatör daha önce de adliye önünde araç yakmış (Ekran görüntüsü)TBMM'deki Beyaz Toroslu provokatör daha önce de adliye önünde araç yakmış (Ekran görüntüsü)

DAHA ÖNCE DE ARAÇ YAKMIŞ
Söz konusu şahsın seri olarak araç yakma provokasyonu yaptığı ortaya çıktı. Fidan'ın daha önce de Mersin'de "Mahkeme bana haksız yere ceza verdi" diyerek adliye önünde araç yaktığı tespit edildi.

