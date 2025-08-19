İçişleri Bakanlığı'ndan Meclis önündeki beyaz Toros yangını hakkında açıklama

Terörsüz Türkiye kapsamında kurulan komisyonun bugün gerçekleştirilecek 4. Toplantısı öncesinde TBMM önünde ‘Beyaz Toros’lu bir provokasyon gerçekleştirildi. Mersin'den geldiği ve çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen Mehmet Emin Fidan Meclis önüne getirdiği Beyaz Toros’u ateşe verdi. Gözaltına alınan Fidan'ın suç dosyasının kabarık olduğu ortaya çıktı. Fidan'ın üzerine 12 hurda aracın kayıtlı olduğu ve ÖTV indiriminin çıkmaması nedeniyle aracını ateşe verdiği öğrenildi. Gözaltına alınan şahsın daha önce de Mersin’de “Mahkeme bana haksız yere ceza verdi” diyerek adliye önünde araç yaktığı tespit edildi.