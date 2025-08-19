PODCAST CANLI YAYIN

AK Parti'den CHP'ye okkalı "Siyasi acziyet" ve "Siyasi kapkaççılık" cevabı: "Özgür Özel partisinden fışkıran siyasi skandallarla yüzleşsin"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Aydın'daki provokatif sözlerine sert tepki gösterdi. Çelik, "Siyasi acziyet" Özgür Özel'in kendi partisinde olanları anlama konusunda içine düştüğü duruma denir. "Siyasi kapkaççılık" yıllarca milli irade düşmanlığı yapıp, bugün ortaya çıkan utanç verici tablolarla yüzleşemeyen CHP yönetiminin yaptıklarına denir" dedi. CHP'den fışkıran siyasi skandalları örnek veren Çelik, "Özgür Özel eğer kendi partisinin içinden fışkıran bu siyasi skandallarla yüzleşebilirse, siyasi hayatımıza bir tane katkı yapmış olacaktır" ifadelerini kullandı.

AK Parti'den CHP'ye okkalı "Siyasi acziyet" ve "Siyasi kapkaççılık" cevabı: "Özgür Özel partisinden fışkıran siyasi skandallarla yüzleşsin"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in AK Parti ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözlerine tepki gösterdi.

Çelik, "Özgür Özel eğer kendi partisinin içinden fışkıran bu siyasi skandallarla yüzleşebilirse, siyasi hayatımıza bir tane katkı yapmış olacaktır." ifadelerini kullandı.

İşte Çelik'in açıklamaları:

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza, AK Parti'mize ve Cumhur İttifakımıza dönük sözleri artık siyaset alanının konusu olmaktan çıkmıştır, hezeyandan başka bir şey değildir.

Sayın Cumhurbaşkanımızı her zaman yüksek bir destekle takdir eden milletimizdir. Sayın Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliğinin ne anlama geldiği en iyi dünya siyaset sahnesinde bilinmektedir.

Özgür Özel'in yürüttüğü üçüncü sınıf siyasetin bunları kavraması mümkün değildir. Özgür Özel'in Sayın Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin ifadelerin, siyasi mücadelemiz karşısında tuz buz olmaktan başka akıbeti olmayacaktır.

"Siyasi acziyet" Özgür Özel'in kendi partisinde olanları anlama konusunda içine düştüğü duruma denir.

"Siyasi kapkaççılık" yıllarca milli irade düşmanlığı yapıp, bugün ortaya çıkan utanç verici tablolarla yüzleşemeyen CHP yönetiminin yaptıklarına denir.

Özgür Özel eğer kendi partisinin içinden fışkıran bu siyasi skandallarla yüzleşebilirse, siyasi hayatımıza bir tane katkı yapmış olacaktır. Onun dışında söyledikleri gerçekleri örtbas etmek çabasından başka bir şey değildir.


Özlem Çerçioğlunun yokluğunda CHPden Aydına taşımalı miting! Çevre illerden otobüslerle takviyeÖzlem Çerçioğlunun yokluğunda CHPden Aydına taşımalı miting! Çevre illerden otobüslerle takviye


