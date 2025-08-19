PODCAST CANLI YAYIN

Çakarlı tetikçi! "Eko"sistemin "kiralık katil" şebekesi çözülüyor: Selahattin Yılmaz'a kim koruma tahsis etti? Fatih Keleş'ten itiraf

Ekrem İmamoğlu liderliğindeki yolsuzluk çetesinin itirafçıları susturmak için “kiralık katil” tuttuğu ortaya çıktı. Bu örgütün lideri Selahattın Yılmaz’a da çakarlı araç tahsis edildiği anlaşıldı. Çakarlı plaka soruşturma dosyasına girdi. Osmaniye'den Yılmaz'a neden ve kim tarafından koruma kararı verildiği araştırılıyor. İmamoğlu'nunu kasası Fatih Keleş ise topu Adem Soytekin'in avukatlarına attı. İBB yolsuzluk şebekesinin "kiralık katil" planı kapsamında gözaltına alınan Avukat Cem Duman ve Avukat Semra Ilık ile diğer şüphelilerin el konulan cep telefonları ve bilgisayarları da siber uzmanları tarafından incelemeye alındı.

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun elebaşılığını yaptığı İBB'deki vurgun "eko"sisteminin mafyatik ve tehlikeli bir yüzü daha deşifre oldu.

İBB çetesi, itirafçıları susturmak için "kiralık katil" tutma planlarına girişti. Hedefteki isim itirafçı Aziz İhsan Aktaş idi.

İmamoğlu'nun "Kafa Koparan" lakaplı para kasası Fatih Keleş, Aktaş'ın "susturulması" için avukat Cem Duman aracılığıyla suç örgütü lideri Selahattin Yılmaz'a talimat verdi.

Bunun üzerine gözaltına alınan Selahattin Yılmaz, Avukat Cem Duman ve Avukat Semra Ilık'ın da arasında bulunduğu 10 kişi tutuklandı.

Ersan Diamond'un sahibi Ersan Gülmez'in de arasında bulunduğu 5 kişi yurtdışı çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.




SİPARİŞ CİNAYETE ÇAKARLI ULAŞIM

Selahattin Yılmaz'ın çakarlı plakalı kullandığı da soruşturma dosyasına girdi.

Osmaniye ilinden koruma kararı verilen Yılmaz'ın kullandığı lüks araçta çakar takılı olduğu, Yılmaz'a neden ve kim tarafından koruma kararı verildiğinin de derinlemesine araştırıldığı öğrenildi.




SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni gözaltılar da yapıldı. Selahattin Yılmaz ile ortak kafe işlettiği belirtilen Ankara Çayyolu'ndaki lüks kafe sahibi Turgut Öner de gözaltına alındı.

Öner'in yanı sıra İstanbul Nişantaşı'nda mücevher ve milyonluk saatler satışı yapan "Ersan Diamond" olarak bilinen Ersan Gülmez de Başsavcılığın talimatıyla Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde gözaltına alındı.



DİJİTAL MATREYALLERİ SİBER UZMANLARI İNCELİYOR

İBB yolsuzluk şebekesinin "kiralık katil" planı kapsamında gözaltına alınan iki avukat ile diğer şüphelilerin el konulan cep telefonları ve bilgisayarları da siber uzmanları tarafından incelemeye alındı. Dijital materyallerin incelenmesiyle yeni gözaltıların da olabileceği belirtildi.



FATİH KELEŞ'TEN "ADEM SOYTEKİN" İDDİASI! GECE VAKTİ NE GÖRÜŞTÜLER?

Fatih Keleş cezaevinden yaptığı suç duyurusunda 5 Ağustos tarihinde Adem Soytekin'in avukatı Recep Seyhan ile diğer avukatının gece vakti kendisiyle görüşmeye geldiğini, Aziz İhsan Aktaş'ın susturulmasıyla ilgili olaydan bahsettiklerini, kendisinin de saçma sapan iddiaları dinleyemeyeceğini söylediğini öne sürdü.

Bir sonraki gün durumu kendisine mektupla bildirdiğini anlatan Keleş'in avukatı Baran Kaya ise operasyonun yapılmasından sonra yaptığı suç duyurusunda "gerçek dışı her halinden belli olan bir konu hakkında suç duyurusundan bulunmanın müvekkili gereksiz yere gündeme getireceği düşünülerek suç duyurusunda bulunma gereği bile görülmemiştir" dedi.



