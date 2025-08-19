İBB yolsuzluk şebekesinin "kiralık katil" planı kapsamında gözaltına alınan iki avukat ile diğer şüphelilerin el konulan cep telefonları ve bilgisayarları da siber uzmanları tarafından incelemeye alındı. Dijital materyallerin incelenmesiyle yeni gözaltıların da olabileceği belirtildi.





FATİH KELEŞ'TEN "ADEM SOYTEKİN" İDDİASI! GECE VAKTİ NE GÖRÜŞTÜLER?

Fatih Keleş cezaevinden yaptığı suç duyurusunda 5 Ağustos tarihinde Adem Soytekin'in avukatı Recep Seyhan ile diğer avukatının gece vakti kendisiyle görüşmeye geldiğini, Aziz İhsan Aktaş'ın susturulmasıyla ilgili olaydan bahsettiklerini, kendisinin de saçma sapan iddiaları dinleyemeyeceğini söylediğini öne sürdü.



Bir sonraki gün durumu kendisine mektupla bildirdiğini anlatan Keleş'in avukatı Baran Kaya ise operasyonun yapılmasından sonra yaptığı suç duyurusunda "gerçek dışı her halinden belli olan bir konu hakkında suç duyurusundan bulunmanın müvekkili gereksiz yere gündeme getireceği düşünülerek suç duyurusunda bulunma gereği bile görülmemiştir" dedi.





