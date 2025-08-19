CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun elebaşılığını yaptığı İBB'deki vurgun "eko"sisteminin mafyatik ve tehlikeli bir yüzü daha deşifre oldu.
İBB çetesi, itirafçıları susturmak için "kiralık katil" tutma planlarına girişti. Hedefteki isim itirafçı Aziz İhsan Aktaş idi.
İmamoğlu'nun "Kafa Koparan" lakaplı para kasası Fatih Keleş, Aktaş'ın "susturulması" için avukat Cem Duman aracılığıyla suç örgütü lideri Selahattin Yılmaz'a talimat verdi.
Bunun üzerine gözaltına alınan Selahattin Yılmaz, Avukat Cem Duman ve Avukat Semra Ilık'ın da arasında bulunduğu 10 kişi tutuklandı.
Ersan Diamond'un sahibi Ersan Gülmez'in de arasında bulunduğu 5 kişi yurtdışı çıkış yasağı ve karakola giderek imza verme şeklinde adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
SİPARİŞ CİNAYETE ÇAKARLI ULAŞIM
Selahattin Yılmaz'ın çakarlı plakalı kullandığı da soruşturma dosyasına girdi.
Osmaniye ilinden koruma kararı verilen Yılmaz'ın kullandığı lüks araçta çakar takılı olduğu, Yılmaz'a neden ve kim tarafından koruma kararı verildiğinin de derinlemesine araştırıldığı öğrenildi.
SORUŞTURMA DERİNLEŞTİRİLDİ
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında yeni gözaltılar da yapıldı. Selahattin Yılmaz ile ortak kafe işlettiği belirtilen Ankara Çayyolu'ndaki lüks kafe sahibi Turgut Öner de gözaltına alındı.
Öner'in yanı sıra İstanbul Nişantaşı'nda mücevher ve milyonluk saatler satışı yapan "Ersan Diamond" olarak bilinen Ersan Gülmez de Başsavcılığın talimatıyla Muğla'nın Bodrum İlçesi'nde gözaltına alındı.