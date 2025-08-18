PODCAST CANLI YAYIN

MHP'den 'Fetih ve Kök Enstitüsü'! Talimat Devlet Bahçeli'den

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla "Fetih ve Kök: Ahlat - Malazgirt Çalışmaları Enstitüsü" kuruldu. MHP tarafında yapılan yazılı açıklamada, "Ahlat ve Malazgirt fetih ve ilmin, kalem ve kılıcın, kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin hafıza mekânlarıdır. Bu iki merkez, geçmişin izlerini taşıyan bir arşiv mekânı olmanın ötesinde müşterek geleceğin inşasında da mekânsal bir karşılık oluşturmaktadır" ifadesine yer verildi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin talimatı ile MHP Genel Merkezi bünyesinde Fetih ve Kök: Ahlat - Malazgirt Çalışmaları Enstitüsü kuruldu. Parti tüzüğünün 3. bölüm 16. maddesi uyarınca faaliyet gösterecek enstitünün başkanlığına, MHP Genel Başkan Başdanışmanı Prof. Dr. Muhammet Hanifi Macit atandı.

MHP tarafından yapılan açıklamada, enstitünün, tarihî akıl ve hafızayı bugüne ve yarına taşımak amacıyla kurulduğu belirtildi. Açıklamada, Ahlat ve Malazgirt'in Türk milletinin tarihî ve kültürel kimliğini yansıtan önemli merkezler olduğuna dikkat çekildi.

Ayrıca yazılı açıklamada, Ahlat'ın, Türk düşünce geleneğinin estetik unsurlarını ve düşünce adamlarını besleyen bir hafıza mekânı olduğu ifade edilirken, Malazgirt Zaferi'nin ise Anadolu'nun yurt edinilmesinde dönüm noktası teşkil ettiği vurgulandı.

MHP tarafında yapılan yazılı açıklamada, "Ahlat ve Malazgirt fetih ve ilmin, kalem ve kılıcın, kardeşliğin, birliğin ve beraberliğin hafıza mekânlarıdır. Bu iki merkez, geçmişin izlerini taşıyan bir arşiv mekânı olmanın ötesinde müşterek geleceğin inşasında da mekânsal bir karşılık oluşturmaktadır" ifadesine yer verildi.

