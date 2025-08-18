Balıkesir Sındırgı'da peş peşe deprem!

Balıkesir Sındırgı'daki 6,1'lik deprem bölgede büyük panik yaşatırken bazı binaların hasar görmesine neden olmuştu. Söz konusu depremin üzerinden henüz çok geçmemişken Sındırgı bugün yine peş peşe sallandı. AFAD'ın açıklamasına göre Sındırgı'da sabahın ilk ışıklarında iki dakika arayla 3,5 ve 3,9'luk depremler meydana geldi. Deprem yerin 5 kilometre altında gerçekleşti. AFAD'dan gelen yeni açıklamaya göre 11:30 sıralarında merkezüssü Balıkesir Sındırgı olan bir deprem daha meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4,2 olarak açıklandı. Peki üst üste yaşanan depremler hakkında uzmanlar ne diyor? İşte detaylar...