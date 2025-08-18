PODCAST CANLI YAYIN

ABD Putin'in toprak tavizi verdiğini açıkladı

Trump-Putin zirvesi sonrası Rusya'nın Ukrayna'nın bazı bölgeleriyle ilgili taviz verdiği açıklanırken, Trump ve Zelenski görüşmesinde toprak konusunun ele alınması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında gerçekleşen tarihi zirvenin ardından Rusya'nın bazı toprak tavizleri verdiğini açıkladı. Witkoff, yaptığı açıklamada; Donetsk, Luhansk, Herson, Zaporijya ve Kırım'a atıfta bulunarak, "Rusya, Ukrayna'nın beş bölgesiyle ilgili bazı tavizler verdi. Trump ve Putin, Ukrayna için güçlü güvenlik önemleri konusunda anlaştı." dedi. Avrupa Birliği, "Trump ve Zelenski görüşmesinde toprak konusu görüşülecek" dedi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de "Putin'in Donetsk bölgesinde hiçbir başarısı yok. 12 yıldır burayı ele geçiremedi" ifadesini kullandı.

