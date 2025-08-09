PODCAST CANLI YAYIN
Bakan Uraloğlu'ndan TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'yla ilgili açıklama!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'yla ilgili açıklama yaptı.

Giriş Tarihi :09 Ağustos 2025
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TÜRKSAT Model Uydu Yarışması'yla ilgili açıklama yaptı:

TÜRKSAT tarafından bu yıl 10'uncu kez düzenlenecek olan Türksat Model Uydu Yarışması Yakın Uzay görevine yönelik etabı 11-15 Ağustos'ta gerçekleştirilecek.

Genç mühendis adaylarımız için hazırlanan yarışma, artık yalnızca bir model uydu yarışması değil, uzaya açılan bir pencere haline geldi. İlk kez bu yıl, 'Yakın Uzay Yolcusu' kategorisinde geliştirilen uydularımız, yüksek irtifa balonu ile stratosfer katmanına kadar taşınacak. Gençlerimiz artık sadece gökyüzüne değil, uzayın sınırına dokunuyor."

