Kocaeli İtfaiyesi yangına karşı seferber oldu
Karamürsel’deki yangına 3 uçak, 8 helikopter, 75 araç ve 187 personelle müdahale eden Kocaeli İtfaiyesi, bölgede büyük bir koordinasyon sağladı. Ekiplerin yemek ihtiyacı Hızır 41 Afet Mutfağı tarafından karşılanırken, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da bölgeden ayrılmadan çalışmaları yerinde takip etti.
