Kocaeli İtfaiyesi yangına karşı seferber oldu

Karamürsel’deki yangına 3 uçak, 8 helikopter, 75 araç ve 187 personelle müdahale eden Kocaeli İtfaiyesi, bölgede büyük bir koordinasyon sağladı. Ekiplerin yemek ihtiyacı Hızır 41 Afet Mutfağı tarafından karşılanırken, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da bölgeden ayrılmadan çalışmaları yerinde takip etti.

Kocaeli İtfaiyesi, Karamürsel'deki yangına 3 uçak, 8 helikopter, 75 araç ve 187 personelle müdahale ederken, Hızır 41 Afet Mutfağı bölgede ekiplerin yemek ihtiyaçlarını karşıladı. Başkan Tahir Büyükakın da yangın bölgesinden bir an olsun ayrılmadı.

