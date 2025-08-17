Kocaeli İtfaiyesi yangına karşı seferber oldu

Kocaeli İtfaiyesi, Karamürsel'deki yangına 3 uçak, 8 helikopter, 75 araç ve 187 personelle müdahale ederken, Hızır 41 Afet Mutfağı bölgede ekiplerin yemek ihtiyaçlarını karşıladı. Başkan Tahir Büyükakın da yangın bölgesinden bir an olsun ayrılmadı.

