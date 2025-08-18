PODCAST CANLI YAYIN

İBB'ye yönelik rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında düzenlenen operasyonda, Ekrem İmamoğlu ve CHP trollerini fonladığı tespit edilen firari Emrah Bağdatlı'nın sahibi olduğu Karpuz Danışmanlık isimli paravan şirketin 360 milyon TL'ye yakın şüpheli hesap hareketi BDDK raporuyla tespit edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmasında, yapılanmanın sosyal medya ayağını oluşturan 9 kişilik ana trol ağını yönettiği gerekçesiyle Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltına alınmıştı. Soruşturmada, trol ağına Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş.'den yüz milyonlarca TL aktarılan örgütün bunu para kasası Emrah Bağdatlı'nın paravan şirketleri üzerinden yaptığı belirlendi. BDDK raporunda şu tespitler yer aldı: "Karpuz Danışmanlık firmasına; Creative Öbeğindeki Comeon'dan 24 milyon TL, Pink Team'dan 9 milyon TL, Baraka Yapımcılık'tan 2.2 milyon TL, Adgreat'tan 1.5 milyon TL gönderildiği tespit edildi. Firmanın Karteks'e 8 milyon milyon TL çek ödemesi yaptığı belirlenirken, Karteks'ten Hüseyin Köksal'a ait Karsal Ödeme'ye 222 milyon TL gönderildiği, 90 milyon TL geldiği belirlendi."

