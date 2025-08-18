Emir Kandıra Cezaevi'nden

Ekrem İmamoğlu liderliğindeki yolsuzluk çetesinin itirafçıları susturmak için tuttuğu "kiralık katil" şebekesinin soruşturma dosyasına göre, Bodrum'da lüks otelde gözaltına alınan Avukat Cem Duman'a, Kandıra Cezaevi'nden talimatı getiren sır avukat aranıyor. Kandıra Cezaevi'nde yolsuzluktan tutuklu Fatih Keleş, Necati Özkan, Serdal Taşkın bulunuyor. Keleş ile 4 ay içinde cezaevinde 241 kez görüşen 55 avukat mercek altına alındı. Gözaltına alınan Avukat Semra Ilık'ın, Aziz İhsan Aktaş'ın kardeşi R.A.'nın eski sevgilisi olduğu, suç örgütünün kadın avukatı istihbarat elemanı gibi kullandığı ileri sürüldü. 3 ruhsatsız silah bulunduran Selahattin Yılmaz liderliğindeki suç örgütünün takip süresinde 3 ruhsatsız tabanca daha almasıyla operasyon için düğmeye basıldığı öğrenildi. Ayhan Bora Kaplan ile de bağlantılı olduğu ortaya çıkan Avukat Cem Duman'ın, Ataşehir Palladium'daki lüks ofisinde de arama yapılırken Duman'ın bağlantılı olduğu "ölüm" talimatını getiren sır avukat aranıyor.



Cem Duman ve Selahattin Yılmaz (Takvim.com.tr)

Savcılığın dosyasına göre gözaltındaki avukat Cem Duman, İBB itirafçılarını susturmak için Selahattin Yılmaz'a talimat verecekti. Duman ve Yılmaz (üstteki fotoğraf) bir aradalar.



Avukat Semra Ilık (Takvim.com.tr)



SERİ ATIŞ APARATI ÇELİK YELEK!

İstanbul merkezli Ankara, Antalya, Muğla, Samsun'da yapılan operasyonda 3 ruhsatsız, 3 ruhsatlı 6 tabanca, 2 pompalı tüfek, 9 şarjör, 2 uzatılmış şarjör, 1 tambur, 2 seri atış aparatı, 1 çelik yelek, 383 fişek, 12 kartuş ele geçirilmişti. İstihbarat birimlerinin radarına takılan süreç sonrasında Aktaş'ın öldürülebileceği ihtimali değerlendirilerek güvenlik önlemleri artırılmış, koruma verilen Aktaş'ın adresi de değiştirilmişti.