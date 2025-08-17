Kadın girişimciler dünya sahnesinde! Türkiye Yüzyılı'ında dev hibe desteği: 339 milyon lira

KOSGEB Girişimci Destek Programı ile 2024-2025 döneminde 8 bin 974 kadın girişimciye toplam 339 milyon lira kaynak aktarıldı.

Kadın istihdamın artış yaşanıyor (IHA)



KADIN KATILIMCILAR DAHA FAZLA

KOSGEB'in ücretsiz girişimcilik eğitimlerine 2010'dan bu yana katılan 1,8 milyondan fazla kişinin neredeyse yarısını kadınlar oluşturdu. 2019'dan itibaren çevrimiçi platformda verilen eğitimlerde kadın katılım oranı yüzde 40'ın üzerine çıktı. 2025 yılı itibarıyla yalnızca uzaktan eğitim programlarında 38 binden fazla kadın girişimci sertifika almaya hak kazandı.

HİBE DESTEKLERİ SAĞLANDI

KOSGEB'in Girişimci Destek Programı ile kadınlara ekstra avantajlar sağlanmasıyla 2024'te destek üst limiti 375 bin liradan 2 milyon liraya çıkarılarak önemli bir adım atıldı. Ayrıca işini kuran kadın girişimcilere iş kurma desteğinde 10 bin lira, iş geliştirme desteğinde ise 150 bin lira ek limit veriliyor. 2012'den bu yana 75 bini aşkın kadın girişimciye toplam 2,34 milyar lira hibe desteği sağlandı.

DÜNYA ORTALAMASININ ÜZERİNDE

TÜBİTAK'ın BiGG ve BiGG Yatırım programlarında kadın girişimci oranı 2025'te yüzde 26'ya çıkarak dünya ortalaması olan yüzde 20'nin üzerine çıktı. 2024'te yatırım alan kadın girişimcilerin yüzde 59'u TÜBİTAK BiGG Fonu'ndan yararlandı. UNIDO iş birliğiyle yürütülen GCIP Türkiye 2023'te kadın girişimciler, Viyana'da düzenlenen 'Temiz Teknoloji Günleri'nde dünya 3'üncülüğü elde etti. 2024'te hızlandırıcı programına kabul edilen girişimcilerin yüzde 64'ü kadın oldu.