İstanbul’da fırtına etkili oldu: Ağaçlar devrildi, 2 kadın yaralandı

İstanbul'da etkisini sürdüren fırtına nedeniyle Bakırköy, Bağcılar ve Şişli'de ağaçlar devrildi. Bakırköy Florya Sosyal Tesisleri'nde şiddetli rüzgar nedeniyle devrilen ağacın parçaları, yoldan geçen 2 kadının üzerine düştü. Hafif yaralanan kadınlar sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, devrilen ağaç itfaiye ekipleri tarafından parçalanarak kaldırıldı. Bağcılar'da kaldırımda bulunan bir ağaç da rüzgarın etkisiyle devrilerek, park halindeki 2 otomobilin üzerine düştü. Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı olayda araçlarda hasar meydana geldi.

Şişli Fulya Mahallesi'nde ise dün sabah saatlerinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir ağaç yola devrildi. İtfaiye ve belediye ekiplerinin devrilen ağacı parçalayarak kaldırmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.

Öte yandan Gülhane Parkı da ziyaretçilere kapatıldı. Asırlık ağaçların bulunduğu parkta ziyaret sırasında herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için bu önlem alındı.