Putin’in diz seğirmesi Ukrayna basınında gündem oldu

Ukrayna basınında yer alan haberlere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Donald Trump'a veda ederken bacağının 'şüpheli bir şekilde seğirdiği' görüldü. Heberlerde 'ABD'li mevkidaşıyla birlikte duran Rus liderin dizinin defalarca sarsıldığını gösteriyor' yorumu yapıldı.

Ukrayna basınına göre 1.70'lik Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 1.90 boyundaki eski cumhurbaşkanının yanında dururken defalarca tek dizinin üzerine çöktüğünü iddia etti. Yorumda, "Ancak bu sıra dışı hareketler, 72 yaşındaki adamın yerinde duramama halini alaya alan ve sağlık durumu hakkında spekülasyonlar yapan kartal gözlü Ukraynalılar tarafından fark edildi." denildi.

Hatta ABD başkanıyla arasındaki boy farkını en aza indirmek ve 'Napolyon kompleksini' yenmek için 'hafif bir dış iskelet' ve kalın platformlu ayakkabılar giydiği bile iddia edildi.

YÜRÜRKEN ÜSTLERİNDEN ABD F22'LERİ UÇTU

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, üç saat süren görüşmenin ardından soru bile almadı. Zirvenin sonuçlarından biri için, 'Trump'ın iş bitirici imajı zedelendi' yorumu yapıldı.

DONALD Trump, zirve sonrası Anchorage'da yaptığı konuşmada, "Anlaşma olana kadar anlaşma yok" açıklamasının 'somut bir kazanım sağlanamadığını kabul etmenin dolaylı bir yolu' olarak görülüyor.

TÜRKİYE HER KATKIYA HAZIR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Alaska zirvesi hakkında X hesabından açıklama yaptı. Erdoğan şunları söyledi: ABD Başkanı Sayın Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin arasında Alaska'da gerçekleştirilen görüşmeler Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırmıştır.

Alaska Zirvesi'ni memnuniyetle karşılıyor, bu yeni sürecin Ukrayna Lideri Zelenski'nin de katılımıyla kalıcı barışın temelini atmasını diliyoruz. Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır.