Batık şehir 26 yıl sonra yeniden görüntülendi

Kocaeli'nin Gölcük İlçesi'nde 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nde denizin altında kalan "batık şehrin" son durumu, 26 yıl sonra kayda alındı. Deprem sırasında Değirmendere Mahallesi Çınarlık Meydanı'ndaki kıyı hattının bir bölümü denize gömüldü, binalar, araçlar ve iskeleler su altında kaldı.

Aradan geçen yılların ardından "batık şehre" su altı fotoğrafçısı ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu'ndan Hakan Arslan, 1. Sınıf Dalgıç Murat Kulakaç ve Japon yüksek inşaat mühendisi, mimar ve deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki tarafından dalış gerçekleştirildi. Dalışta, o gece sular altında kalan alanlar yeniden gün yüzüne çıkarıldı.

Görüntülerde, çay bahçesi, çınar ağaçları, beton kalıntıları, sandalye, kameriye, fayansların bulunduğu duvar net biçimde görüldü.

6 BİN 850 KONUT YENİLENDİ

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin üzerinden 26 yıl geçti. Türkiye tarihinin en yıkıcı afetlerinden biri olan depremin yıldönümünde konuşan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "17 Ağustos bizim için bir milattı. Depremden sonra 6 bin 850 konut yeniledik." dedi.

AİLESİNİ KAYBETTİ SÖZÜNÜ TUTTU HAYAT KURTARIYOR

Düzce depreminde birçok yakınını kaybeden ve kendisi de 38 saat sonra enkazdan kurtarılan Soner Özkalender (39), yıllardır gönüllü olarak kurtarma ekipleri içerisinde görev alıyor. Özkalender, Düzce depreminde AKUT görevlisine 'Ben de hayat kurtaracağım' diyerek verdiği sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyor.