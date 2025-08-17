AB'den Rusya'ya Ukrayna uyarısı: “Veto hakkı yok”

AB Konseyi, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşme sonrası Fransa, İtalya, Almanya, İngiltere, Finlandiya ve Polonya liderleri ile AB Konseyi Başkanı Antonio Costa ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen tarafından yapılan ortak açıklamayı paylaştı.

Avrupa'nın tutumunu özetlendiği açıklamada "Rusya, Ukrayna'nın AB ve NATO'ya katılımını veto edemez. Topraklarıyla ilgili kararları almak, Ukrayna'nın sorumluluğundadır. Uluslararası sınırlar zorla değiştirilmemelidir." denildi.

Ancak bugüne kadar Gazze'de yaşanan zulüm, sınırların dümdüz edilmesi, Gazze'yi Monaco yapma planına Avrupa Birliği tek satır açıklama yapmadı.