Atv’nin sevilen dizisi Can Borcu’nun ikinci sezon çekimleri başladı

atv ekranlarının sevilen dizisi Can Borcu, ikinci sezon için setlere geri döndü. İlk günden bu yana güçlü hikâyesi ve etkileyici oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan NTC Medya imzalı yapım, yeni sezonda temposunu zirveye taşıyacak.

Giriş Tarihi :16 Ağustos 2025 , 10:58 Güncelleme Tarihi :16 Ağustos 2025 , 11:19
Bugün başlayan ikinci sezon çekimleriyle birlikte diziye Seray Gözler, Emir Benderlioğlu ve Serra Pirinç gibi usta ve genç yetenekler katıldı. Böylece kadrosunu daha da güçlendiren Can Borcu, izleyicisine temposu yüksek, sürprizlerle dolu bir hikâye vadediyor.

Başrollerinde Bülent İnal, Ebru Özkan Saban, Mine Tugay ve Cüneyt Mete'nin yer aldığı dizide ayrıca Oktay Çubuk, Demircan Kaçel, Nurşim Demir, Goncagül Sunar, Selen Soyder, Çağla Boz, Tolga Güleç, Alayça Öztürk, Onur Gözeten, Dora Dalgıç, İlber Uygar Kaboğlu, Berna Cındıl, Lara Aslan, Velatnu Aydın, Ali Yerlikaya, Melih Kırkbir, Ayşe Yağmur Başak ve Yağmur Dinç gibi birbirinden başarılı isimler rol alıyor.

Yönetmen koltuğunda Hülya Bilban, senaryoda ise Barış Erdoğan ve İlker Arslan imzası bulunan Can Borcu atv ekranlarında izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam edecek.

