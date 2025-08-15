Osmaniye'de önceki gün yangın ihbarına giden arazöz, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Orman işçilerinden Adem Nazım Demirel, şehit düştü. Hastaneye kaldırılan yaralılar arasındaki Ali Tekerek de ne yazık ki kurtarılamadı. Dün son yolculuğuna uğurlandı.
Osmaniye’de arazöz kazasında orman işçisi Adem Nazım Demirel ve Ali Tekerek hayatını kaybetti
Yangın ihbarına giden arazözün şarampole yuvarlanması sonucu şehit düşen Adem Nazım Demirel ve yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali Tekerek yaşamını yitirdi. Tekerek, dün son yolculuğuna uğurlandı.
Giriş Tarihi: