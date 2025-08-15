PODCAST CANLI YAYIN

Osmaniye’de arazöz kazasında orman işçisi Adem Nazım Demirel ve Ali Tekerek hayatını kaybetti

Yangın ihbarına giden arazözün şarampole yuvarlanması sonucu şehit düşen Adem Nazım Demirel ve yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ali Tekerek yaşamını yitirdi. Tekerek, dün son yolculuğuna uğurlandı.

Giriş Tarihi:
Osmaniye’de arazöz kazasında orman işçisi Adem Nazım Demirel ve Ali Tekerek hayatını kaybetti

Osmaniye'de önceki gün yangın ihbarına giden arazöz, kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Orman işçilerinden Adem Nazım Demirel, şehit düştü. Hastaneye kaldırılan yaralılar arasındaki Ali Tekerek de ne yazık ki kurtarılamadı. Dün son yolculuğuna uğurlandı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
İmamoğlu'nun para kasalarının yolsuzluk çarkını BDDK belgeledi! Rapordaki detaylar dikkat çekti | En fazla kara para kimin hesabında?
Başkan Erdoğan AK Parti'nin 24. yılında açıkladı: "Bizde emeklilik yok"
Takas İstanbul
SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak zammı için Merkez Bankası ipucu verdi
Topuklu Efe Özlem Çerçioğlu'ndan CHP'ye hodri meydan: Alnım ak başım dik | Kentsel dönüşüm çağrısı
Önce korku filmi sonra play-off! Beşiktaş - St. Patrick's: 3-2 | MAÇ SONUCU
Türk Telekom
Fenomen Metehan Meşe Kim Milyoner Olmak İster'de! Biyoloji sorusunda telefon jokerine güvendi yarışmadan elendi
İBB'deki "reklam ihaleleri" vurgununa yönelik operasyon! Taner Çetin’in oğlunun da arasında bulunduğu 6 kişi tutuklandı
Trabzonspor Tomas Suslov için İtalya’ya yöneldi
Fenerbahçe'den flaş Kerem Aktürkoğlu hamlesi! Transfer iptal oldu
Özlem Çerçioğlu ile birlikte 9 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı!
Başkan Erdoğan'dan CHP'li Özgür Özel'e 1 milyon TL'lik dava
Türk Telekom CEO’su Ümit Önal: “Fiber altyapımız ve mobildeki güçlü büyüme ile 5G ve ötesi için hazırız”
Manchester City'nin yıldızları Galatasaray'a! 2 transfer birden
AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu'ndan "sabotaj" uyarısı: Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge ile yeni bir dönem başlayacak
Rezan Epözdemir TAKVİM'in ortaya çıkardığı fotoğrafa ne cevap verdi? CHP-CIA-MOSSAD masası yalanını 2,5 saatlik baz patlattı!
Okan Buruk'tan Osimhen kararı! Karagümrük maçı 11'ini belirledi
Kremlin duyurdu: Trump-Putin görüşmesi için saat verildi! Alaska'da bir ilk | Putin'den açıklama
Tarık Akan ile Filiz Akın’ın Tatlı Dillim filmiyle sinemayla tanışmıştı... Hababam’ın Kıvırcık Ömer’i bakın şimdi ne halde