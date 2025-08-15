Melania Trump Hunter Biden’a 1 milyar dolarlık ihbarname gönderdi

ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump, Hunter Biden'a 1 milyar dolarlık bir ihbarname gönderdi. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan "Hunter Biden Geri Dönüyor" başlıklı video röportajında, ABD eski Başkanı Joe Biden'in oğlu olan Biden, "Epstein, Melania'yı Trump'la tanıştırdı. Bağlantılar çok geniş ve derin" iddiasını dile getirmişti.

