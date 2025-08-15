İzmir’de barajlardaki kritik düşüş su kesintilerine yol açtı: 1 milyon kişi susuzluk riski altında

İzmir'de baraj doluluk oranının düşmesiyle su kesintileri başladı. Önce Çeşme'de yaşanan sıkıntı, tüm şehri sardı. CHP'li belediyeler, yıllarca su için bölgede yatırım yapmadı. Mevcut barajlarda, aşırı sıcaklar ve yağışsız geçen yazın ardından alarm çanları çaldı. Çeşme'deki sıkıntıyı, devlet çözmeye çalıştı. İlçeye, komşu barajlardan su pompalandı. İzmir genelinde ise su kesintileri yapıldı. Son ölçümlere göre kentin en önemli içme suyu kaynaklarından olan Gördes Barajı'nda su kalmadı.

Tahtalı Barajı'nda ise doluluk oranı yüzde 7,3'e çakıldı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Ceyhun Özçelik yaşanan kuraklığa dikkat çekerek İzmir'de 1 milyon kişinin susuzluk riski altında olduğunu anlattı. Özçelik, "İzmir 4,5 milyonluk nüfusuyla yıllık yaklaşık 330 milyon metreküp içme suyu teminine ihtiyaç duymaktadır. Bunun yüzde 54 kadarı Manisa ve İzmir'deki yeraltı su kuyularından temin edildiğini düşündüğümüzde kabaca her yıl barajlardan 150 milyon metreküp su temin etmemiz gerekiyor. Şu anda 1 milyon kişi, susuzluk riski altında. Bu riskin azaltılabilmesi için ilave su kaynaklarının bulunarak sisteme dahil edilmesi gerekmektedir. Diğer taraftan su kuyularının iyileştirilmesi ve etkin bir şekilde kullanılması önem arz etmektedir." ifadesini kullandı.

Özçelik, "Su kesintilerinin önüne geçilebilmesi için Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı tarafından Karareis ve Salman barajlarının devreye alındığı ifade edildi. Çeşme'deki su sorunun şu an için çözüme kavuşturulduğu gözüküyor." diye konuştu.

CHP İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, adaylığı döneminde "Gördes Barajı'nda su tutulamıyor. Göreve geldiğimizde yakın çevresindeki 2 barajdan su getireceğiz. Musluktan içeceğimiz, tadı güzel suyumuz akacak." dedi. Ancak sözlerini yerine getiremedi.