İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları infial yarattı

İsrailli bir terörist, Gazze’deki gıda yardımı almak isteyenleri nasıl vurduğunun fotoğrafını paylaştı. Bu skandal fotoğrafa dünyanın dört bir yanından tepki yağdı.

Terörist devlet İsrail, Gazze'de yüzyılın soykırımına imza atıyor. 130 bin tona yakın bomba attığı Gazze'de 400 bine yakın kişiyi şehit etti. Katil devlet, yardım bahanesiyle kurdukları tuzaklarla binlerce masumu katletti. Gazze Şeridi'nde son 24 saatte 8 Filistinlinin daha açlıktan yaşamını yitirdiği açıklandı. Dünkü saldırılarda da 52 kişi hayatını kaybetti.

Yetmedi şimdi de İsrail ordusunun teröristleri, sosyal medya hesaplarından yardım bekleyen Gazzeliler'i nasıl vurduklarını paylaşmaya başladı. Sosyal medyada büyük bir infiale neden olan fotoğrafa tepki yağdı:

■ Teröristler ordusu.

■ Alçaksınız. netanyahu da aşağılık, yanındakiler de.

■ Kanlarınızda boğulursunuz inşallah.

■ Elbet bir gün bedelini ödeyeceksiniz.

■ İnsan müsveddeleri...

■ Bebek katili teröristler.

■ Terörist devlet, katil devlet, haydut devlet, soykırımcı devlet.

■ İsrail için yaşasın cehennem.

ABD ve Avrupa'da yaşayan bazı yahudiler bile, yüzyılın soykırıma tepki göstermeye başladı.

TÜRKİYE'DEN E1 TEPKİSİ

Dışişleri Bakanlığı, Batı Şeria ile Doğu Kudüs'ü birbirinden ayırmayı amaçlayan İsrail'in E1 yerleşim planına tepki gösterdi: ''Bu adım, uluslararası hukuku ve BM kararlarını hiçe saymaktadır.''

