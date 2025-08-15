PODCAST CANLI YAYIN

Çanakkale yangını sonrası "ÇED" yalanı! Bakanlık açıkladı: Orman yangını yaşanan alanla hiçbir ilgisi yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çanakkale'de çıkan orman yangını alanının maden sahasıyla bağlantılı olduğuna yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "ÇED raporu istenen yerin, Çanakkale'de orman yangını yaşanan alanla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Giriş Tarihi:
Çanakkale yangını sonrası "ÇED" yalanı! Bakanlık açıkladı: Orman yangını yaşanan alanla hiçbir ilgisi yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çanakkale'de çıkan orman yangını alanının maden sahasıyla bağlantılı olduğuna yönelik iddialara ilişkin açıklama yaptı.

YANGINLARIN ÇIKTIĞI ALANLA ALAKASI YOK
Bakanlığın sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, ÇED onayı bekleyen maden projesinin, yangınların çıktığı alanla hiçbir ilgisinin bulunmadığı belirtildi.

Açıklamada, "Çanakkale'de Altın-Gümüş Madeni Açık Ocak İşletmesine yönelik ÇED başvuru dosyasıyla ilgili süreç devam etmektedir. ÇED raporu istenen yerin, Çanakkale'de orman yangını yaşanan alanla hiçbir ilgisi bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan El Cezire'ye yazdı: "Gazze'nin kaybedecek vakti yok"
CHP'li İBB'ye yeni dalga operasyonda trol ağı deşifre oldu! Teröristin kuzeni Utku Doğruyol ve Mahir Gün gözaltında
Takas İstanbul
Dünya Türkiye'nin enerji filosunu konuşacak! 2 sondaj gemisi için geri sayım | Filonun temelinde Berat Albayrak imzası!
CHP'de 2028 savaşı! Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş... Kulisler kaynıyor hesaplar değişti!
Bakanlık listeyi açıkladı: O sucuktan skandal çıktı | Yine Bifet yine domuz eti!
Türk Telekom
Okan Buruk'tan Osimhen kararı! Karagümrük maçı 11'ini belirledi
İBB'ye yeni dalga operasyon! Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney gözaltına alındı
Fenerbahçe'ye 40 milyon euroluk süper yıldız!
Trump-Putin görüşmesine saatler kaldı! Alaska'da bir ilk | Lavrov'dan "SSCB" kazaklı mesaj | Putin'den açıklama
13 kent alarm listesinde! Meteoroloji uyardı: Rüzgar şiddetini o saatlerde artıracak
Yeşil Vatan'da alevlere geçit yok! 2 ilde orman yangını | Havadan ve karadan müdahale
İmamoğlu'nun para kasalarının yolsuzluk çarkını BDDK belgeledi! Rapordaki detaylar dikkat çekti | En fazla kara para kimin hesabında?
Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye katılma kararının perde arkası! Rant baskısı istifayı mı getirdi?
Emekliye yeni zam memura fark! Merkez açıkladı TAKVİM hesapladı: Kim ne kadar alacak? Kuruşu kuruşuna 2026 maaşları
Başkan Erdoğan AK Parti'nin 24. yılında açıkladı: "Bizde emeklilik yok"
Fenomen Metehan Meşe Kim Milyoner Olmak İster'de! Biyoloji sorusunda telefon jokerine güvendi yarışmadan elendi
Manchester City'nin yıldızları Galatasaray'a! 2 transfer birden
Yarım asrı aşan dev aşk! Şekerpare’nin Hurşit’i Şevket Altuğ bakın yıllardır hangi Yeşilçam yıldızıyla evli!