Bakan Kurum duyurdu! İşte depremin bilançosu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki hasar tespit çalışmalarına yönelik paylaşımda bulundu.
Bakan Kurum, 31 bin 272 bağımsız bölümün incelendiğini ve toplam 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespit edildiğini belirtti.
Bakan Kurum'un paylaşımında yer alan ifadeler ise şöyle:
Bakan Kurum, 31 bin 272 bağımsız bölümün incelendiğini ve toplam 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespit edildiğini belirtti.
Bakan Kurum'un paylaşımında yer alan ifadeler ise şöyle:
"Hasar tespit ekiplerimiz 6,1'lik depremden etkilenen illerimizde çalışmalarını sürdürüyor.
Şu ana kadar;
129 mahallede 20 bin 81 binadaki 31 bin 272 bağımsız bölüm incelendi.
675'i konut, 70'i iş yeri, 86'sı ahır ve depo
815'i Sındırgı'da,
Toplam 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespit edildi.
Çalışmalarımızı yarın tamamlayacak, yeniden inşa sürecine hızla başlayacağız."