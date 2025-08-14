PODCAST CANLI YAYIN

Bakan Kurum duyurdu! İşte depremin bilançosu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmaları hakkında sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Kurum, 31 bin 272 bağımsız bölümün incelendiğini ve toplam 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespit edildiğini belirtti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki hasar tespit çalışmalarına yönelik paylaşımda bulundu.

Bakan Kurum, 31 bin 272 bağımsız bölümün incelendiğini ve toplam 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespit edildiğini belirtti.

Bakan Kurum'un paylaşımında yer alan ifadeler ise şöyle:

"Hasar tespit ekiplerimiz 6,1'lik depremden etkilenen illerimizde çalışmalarını sürdürüyor.

Şu ana kadar;

129 mahallede 20 bin 81 binadaki 31 bin 272 bağımsız bölüm incelendi.

675'i konut, 70'i iş yeri, 86'sı ahır ve depo

815'i Sındırgı'da,

Toplam 831 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğu tespit edildi.

Çalışmalarımızı yarın tamamlayacak, yeniden inşa sürecine hızla başlayacağız."

