AÖF yaz okulu sınavı 2025 || AÖF yaz okulu sınavı yarın mı, AÖF giriş belgesi nasıl sorgulanır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2025 AÖF sınav giriş belgesi, AÖF yaz okulu katılımcıları tarafından sorgulanıyor. Ağustos ayında gerçekleştirilecek yaz okulu sınavı öncesi, öğrenciler sınav yerlerini ve giriş belgelerini görüntüleyebiliyor. İşte tüm detaylar ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…
AÖF Yaz Okulu Sınav Tarihi Ne Zaman?
2025 yaz okulu sınavı, 16 Ağustos 2025 Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Yaz dönemi derslerini tamamlayan öğrenciler için bu sınav, akademik yılın önemli bir dönüm noktası olacak.
Sınav Giriş Belgeleri Nasıl Sorgulanır?
Sınava katılacak öğrenciler, Açıköğretim Fakültesi Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden sınav giriş belgelerine erişebiliyor. Belgelerde, sınav merkezi, salon ve oturum saati gibi bilgiler yer alıyor.