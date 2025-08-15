AÖF yaz okulu sınavı 2025 || AÖF yaz okulu sınavı yarın mı, AÖF giriş belgesi nasıl sorgulanır?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 2025 AÖF sınav giriş belgesi, AÖF yaz okulu katılımcıları tarafından sorgulanıyor. Ağustos ayında gerçekleştirilecek yaz okulu sınavı öncesi, öğrenciler sınav yerlerini ve giriş belgelerini görüntüleyebiliyor. İşte tüm detaylar ve sınav giriş belgesi sorgulama ekranı…