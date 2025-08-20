ÖSYM TERCİH SONUÇLARI 2025 || YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama ekranı açıldı mı?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 tercih dönemi tamamlandı. Adaylar sonuçların açıklanacağı günü heyecanla bekliyor. İşte merak edilen detaylar...
YKS Tercih Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak?
2025 YKS yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülecek. Tercihlerin tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarih henüz resmi olarak duyurulmadı.
Geçen yıl, YKS tercihleri 25 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınmış ve yerleştirme sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanmıştı. Bu yıl ise 2025 YKS sonuçlarının en geç 25 Ağustos Pazartesi gününe kadar ilan edilmesi bekleniyor.
YKS Sonuçları Nasıl Sorgulanır?
ÖSYM tarafından YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar, sonuc.osym.gov.tr adresinden yerleştirme sonuçlarını görüntüleyebilecek.
YKS Üniversite Kayıtları Ne Zaman Başlıyor?
ÖSYM, yerleştirme sonuçları ile ilgili resmi duyuruyu yayınladığında güncel bilgiler haberimizde yer alacaktır.