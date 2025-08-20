ÖSYM TERCİH SONUÇLARI 2025 || YKS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak, sorgulama ekranı açıldı mı?

2025 YKS yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülecek. Tercihlerin tamamlanmasının ardından sonuçların açıklanacağı tarih henüz resmi olarak duyurulmadı.

Anadolu Ajansı

Geçen yıl, YKS tercihleri 25 Temmuz - 2 Ağustos tarihleri arasında alınmış ve yerleştirme sonuçları 13 Ağustos'ta açıklanmıştı. Bu yıl ise 2025 YKS sonuçlarının en geç 25 Ağustos Pazartesi gününe kadar ilan edilmesi bekleniyor.