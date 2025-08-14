Geleceğin ve sağlığın en önemli tehditlerinden olan elektronik sigara kullanımı hızla yayılıyor. Ankara Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatma Arslan, "Nikotin olmadığı söylenen ürünlerde bile nikotin tespit edildi. Gençlerde beyin gelişimini olumsuz etkiliyor. İçerisinde oluşan sıvı buhar kana çok çabuk geçiyor. Akciğerlerinde akut yani ani gelişimli nefes darlığı, akciğer kanamasına neden oluyor." dedi.
Elektronik sigara gençlerin akciğer sağlığını tehdit ediyor
