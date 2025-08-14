Balıkesir Sındırgı'da hasarlar tespit ediliyor: Çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı

Murat Oral (AA)

AĞIR HASARLI EVLERE GİRMEYİN

Oral, Sındırgı'daki 75 mahalleden 60'ında hasar tespit çalışmalarını tamamladıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti: "Kalan kısmı da en geç yarın akşama kadar tamamlamayı bekliyoruz. Biz tespitlerimizi tamamlar tamamlamaz hemen bunların bildirimini yapıyoruz. Dolayısıyla vatandaşlarımız, kendilerinin evinin az hasarlı olduğu ya da hasarsız olduğu bildirilmişse bu evlere gönül rahatlığıyla girebilirler. Onda bir sıkıntı yok. Ağır hasarlı olan evlere girilmemesi gerekiyor. İnşallah tespitlerimizi tamamladıktan sonra listelerimizi hem muhtarlıklara hem kaymakamlıklara hem bizim İl Müdürlüğümüze asacağız. Buradan vatandaşlarımız kontrol edebilirler. Hatta bir aylık bir itiraz süresi var. Şayet bir tereddütleri varsa itirazda bulunabilirler. Bu süreç bir ay içerisinde tamamlanacak ve kesinleşecek. Bizim bir aylık askı süremizin sonunda bu hasarlar kesinleşmiş oluyor. Arkasından AFAD Başkanlığımız hak sahipliği çalışmasını tamamlayarak süreci devam ettirmiş olacak."