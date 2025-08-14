Balıkesir Sındırgı'da hasarlar tespit ediliyor: Çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından başlanan hasar tespit çalışmaları ivedilikle devam ediyor. Afetin ilk anından itibaren Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında bölgeye gelen 280 ekip, 560 personel, 75 mahallede çalışma yürütüyor.
Depremden etkilenen binalarda incelemeler yapan ekipler, depremin etkilerini araştırıyor. Hasarın taşıyıcı kolonlarda olup olmadığına bakılan incelemelerde, ekipler çatlakları ve oluşan hasarları fotoğraflayarak sisteme yüklüyor.
HEMEN HAREKETE GEÇTİK
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürü Murat Oral, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, deprem olur olmaz hemen harekete geçtiklerini söyledi. Depremin ertesi günü saat 08.00 itibarıyla hasar tespit çalışmalarına 50 ekiple başladıklarını belirten Oral, "Şu anda depremin 4. günü, ekip sayımız 280'e ulaştı. Hızlı bir şekilde tespitlerimiz devam ediyor. Şu an itibarıyla yüzde 80 seviyesine ulaşmış durumdayız. Yani yapacağımız tüm hasar tespitlerinin yüzde 80'ini bitirmiş durumdayız." dedi.