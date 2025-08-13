Balıkesir Sındırgı'da deprem sonrası hasar tespit çalışmaları devam ediyor! 615 bağımsız bölüm ağır hasarlı veya yıkık

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremin ardından yapılan hasar tespit çalışmalarına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum depreme ilişkin paylaşımda bulundu (Sosyal Medya)



Bakan Kurum'un paylaşımında, "Şu ana kadar, 14 bin 875 binada toplam 23 bin 165 bağımsız bölümü inceledik. 426 binadaki 506'sı konut olmak üzere 615 bağımsız bölümün ağır hasarlı veya yıkık olduğunu tespit ettik" ifadeleri kullanıldı.