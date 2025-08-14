PODCAST CANLI YAYIN

Balıkesir depremi ve Çanakkale yangınlarından etkilenen hanelere 10 milyon lira kaynak

Türkiye'nin dört bir yanında afetlerle mücadele devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Balıkesir depremi ve Çanakkale yangınlarından etkilenen hanelerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla 10 milyon lira kaynak aktardıklarını bildirdi.

Giriş Tarihi:
Balıkesir depremi ve Çanakkale yangınlarından etkilenen hanelere 10 milyon lira kaynak

Bakan Göktaş, deprem ve yangın bölgeleri ile ilgili yaptığı açıklamada, deprem ve yangınlardan etkilenen vatandaşların acil ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kaynak aktardıklarını belirtti.

Balıkesir depremi (takvim foto arşiv)Balıkesir depremi (takvim foto arşiv)

Aktarılan kaynakların detaylarına ilişkin bilgi veren Göktaş, şunları kaydetti:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, deprem ve yangınlarda mağdur olan hanelerin ilk etapta acil ve temel ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla, Balıkesir Sındırgı'ya 4 milyon lira, Çanakkale'ye 6 milyon lira olmak üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımıza toplam 10 milyon lira kaynak aktardık. Deprem ve yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza yönelik destek ve yardımlarımızı sürdüreceğiz."

Bakan Göktaş ayrıca deprem ve yangınlardan etkilenen vatandaşlara yönelik psikososyal destek ekiplerinin ilk andan itibaren sahada çalışmalarını sürdürdüğünü aktararak, "Bakanlık olarak bu zorlu süreçte yardıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın yanında olmaya ve yaraları sarmaya devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Orman yangınlarıyla mücadele! Hangi illerde kontrol altında? İzmirdeki yangın kontrol altında | 3 şüpheli gözltındaOrman yangınlarıyla mücadele! Hangi illerde kontrol altında? İzmirdeki yangın kontrol altında | 3 şüpheli gözltında
Orman yangınlarıyla mücadele! Hangi illerde kontrol altında? İzmir'deki yangın kontrol altında | 3 şüpheli gözltında
AFAD açıkladı: Balıkesirde 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası 786 artçı! 1 kişi hayatını kaybettiAFAD açıkladı: Balıkesirde 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası 786 artçı! 1 kişi hayatını kaybetti
AFAD açıkladı: Balıkesir'de 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası 786 artçı! 1 kişi hayatını kaybetti

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Avukat Rezan Epözdemir rüşvete aracılık etme suçundan tutuklandı! Borç yalanı patladı
AK Parti 24'üncü yaşını kutluyor! Başkan Erdoğan kuruluşunda o sözü söylemişti... | Millete hizmet vesayetle mücadele her seçime damga!
Takas İstanbul
Çanakkale'de 22 milyonluk itfaiye aracı yangınlarda İtfaiye Müdürü Olcay Runa'nın villasına gitti! Alevler hem üç evi hem de aracı küle çevirdi
Trump'tan Putin ile Alaska'da buluşmadan önce Zelenskiy'le görüştü! Avrupalı liderlerle online toplantı
Fenerbahçe'den bir bomba daha! Kerem'den sonra sıra onda
Türk Telekom
Başkan Erdoğan'ı hedef alan CHP'li Özel'e soruşturma! AK Parti'den peş peşe tepki
Emekliye en düşük 47 bin 425 TL aylık kazanç! EYT, SSK, BAĞKUR'luya 3'lü maaş formülü çıktı! 16.881 TL alanlar...
İBB'deki "reklam ihaleleri" vurgununa yönelik operasyon! 13 isim adliyeye sevk edildi! Listede kimler var?
Tutuklanan avukat Rezan Epözdemir'in ifadesi ortaya çıktı! Rüşvet ağıyla ilgili sorulara tek cevap: "Hatırlamıyorum"
Karadeniz'in nemi İstanbul'da! Meteoroloji'den 4 günlük uyarı geldi: Poyraz sıcaklığı frenlese de serinlik getirmeyecek
CHP yalanlamıştı! Özgür Özel'in Aziz İhsan Aktaş'ın arabasına bindiği kayıtlar ortaya çıktı
Türkiye'nin dört bir yanında orman yangınları! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor | Son durum ne?
Milyonları ilgilendiren reform paketi yolda: Emeklilik kolaylaşıyor, çalışma hayatı değişiyor
Başkan Erdoğan AK Gençlik kampında açıkladı: "Yarın partimize yeni isimler katılacak"
CHP lideri Özgür Özel’in "İBB Borsası" iddiaları desteksiz çıktı | Hukuk kurmaylarına kızgın: Beni rezil ettiniz
Aydın'da CHP depremi AK Parti rüzgarı! Özlem Çerçioğlu ile birlikte listede 3 isim daha var
Özgür Özel Silivri'de conta yaktı! Rezil dil sefil siyaset... Başkan Erdoğan'a "Lan" diye hakaret edip namusa dil uzattı!
Bakan Fidan'dan YPG'ye son uyarı: "Zamana oynamayı bırakın! Biz enayi değiliz kurnazlıklarınızı görüyoruz"