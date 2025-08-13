CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay belediye mallarını haraç mezat satıyor

Borç batağındaki CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi çare olarak yine taşınmazlarını satışa çıkarıyor. Emekli olan işçilerin kıdem tazminatlarını dahi taksit taksit ödeyebilen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay , mülkiyeti belediyeye ait Bostanlı 'daki 3 daireyi satışa koydu. Belediye bu satıştan 36.5 milyon lira kaynak bekliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi , yılbaşında toplam değeri 1 milyar lirayı bulan 103 taşınmazını satmıştı.



İçine bulunduğu borç batağından kurtulmak için bu güne kadar çok sayıda taşınmazı deyim yerindeyse haraç mezat satan İzmir Büyükşehir Belediyesi satış listesine yeni taşınmazlar daha ekledi.



SATIŞ ÖNCESİ MUHAMMEN BEDELLERİ BELİRLENDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın talimatı ile İzmir'in Karşıyaka İlçesi Bostanlı Mahallesinde yer alan 3 daireyi satmak için çalışma başlattı. Satış öncesi Belediye encümenince daireler için muhammen bedeli belirlemek için çalışma başlatıldı. Yürütülen fiyat araştırması doğrultusunda daireler için KDV dahil 13 milyon 700 bin, 8 milyon 300 bin, 16 milyon liralık muhammen bedeller belirlendi.