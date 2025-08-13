PODCAST CANLI YAYIN

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay belediye mallarını haraç mezat satıyor

Borç batağındaki CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesi çare olarak yine taşınmazlarını satışa çıkarıyor. Emekli olan işçilerin kıdem tazminatlarını dahi taksit taksit ödeyebilen CHP’li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, mülkiyeti belediyeye ait Bostanlı’daki 3 daireyi satışa koydu.

Borç batağındaki CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi çare olarak yine taşınmazlarını satışa çıkarıyor. Emekli olan işçilerin kıdem tazminatlarını dahi taksit taksit ödeyebilen CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, mülkiyeti belediyeye ait Bostanlı'daki 3 daireyi satışa koydu. Belediye bu satıştan 36.5 milyon lira kaynak bekliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, yılbaşında toplam değeri 1 milyar lirayı bulan 103 taşınmazını satmıştı.
İçine bulunduğu borç batağından kurtulmak için bu güne kadar çok sayıda taşınmazı deyim yerindeyse haraç mezat satan İzmir Büyükşehir Belediyesi satış listesine yeni taşınmazlar daha ekledi.

SATIŞ ÖNCESİ MUHAMMEN BEDELLERİ BELİRLENDİ

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın talimatı ile İzmir'in Karşıyaka İlçesi Bostanlı Mahallesinde yer alan 3 daireyi satmak için çalışma başlattı. Satış öncesi Belediye encümenince daireler için muhammen bedeli belirlemek için çalışma başlatıldı. Yürütülen fiyat araştırması doğrultusunda daireler için KDV dahil 13 milyon 700 bin, 8 milyon 300 bin, 16 milyon liralık muhammen bedeller belirlendi.

CHP'li İzmir Büyükşehir yine satıyor (takvim foto arşiv)CHP'li İzmir Büyükşehir yine satıyor (takvim foto arşiv)

38 MİLYON KAYNAK AKTARILACAK

Önümüzdeki günlerde belediye tarafından belirlenecek bir tarihte satışa sunulacak olan taşınmazlar, açıklanan muhammen bedellerden satılması halinde büyükşehir belediyesinin kasasına 38 milyon liralık kaynak aktarılacak.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay (Takvim Foto Arşiv)CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cemil Tugay (Takvim Foto Arşiv)

Sabah'ta yer alan habere göre, Büyükşehir Belediyesi tarafından satışa çıkarılacak olan daireler İzmir'in Karşıyaka İlçesi Bostanlı mahallesinde yer alıyor. 154, 140 ve 78 metrekare büyüklüğündeki taşınmazlar 9432 ada 24 parselde bulunuyor.

