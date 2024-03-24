CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’tan bir aileye 27 adrese teslim ihale! Yandaşı böyle ihya etmiş

AYNI AİLE FARKLI ŞİRKETLER ÜZERİNDEN ABB'DE VURGUN YAPMIŞ! Yavaş meclis kürsüsünden yaptığı bir konuşmasında, "Benim en ufak bir yakınım uzaktan yakından hiç ihale ile ilgilenmez. Bulursanız o ihale için de gereğini yapmaya hazırım. Benim en ufak bir yakınım belediyenin önünden dahi geçemeyecek" sözlerini kullanmıştı.

Söz konusu denetim raporunda ortaya çıkarılan bulgularda ABB tarafından açılan ihalelere giren kişilerin aynı şirketlerin sahibi ya da ortağı olduğu anlaşıldı. Söz konusu şirket sahipleri ve şirketleri şu şekilde sıralandı;

Eren Kılavuz isimli şahsın, Irman San. Müh. İnş. A.Ş'nin eski hisse sahibi olduğu belirtilirken söz konusu şirketin şu anki hisse sahibinin Proyap A.Ş olduğu vurgulandı. Ayrıca Eren Kılavuz'un da Matris Alt. Müh. A.Ş'de geçmişte hissesi olduğu belirtildi.

Raporda İlknur Gözel isimli şahsın, "Proyap İnş. A.Ş, Vektörel Proje Müh. İnş. A.Ş, Matris Alt. Müh. A.Ş, Atölye Ortaklığı İnş. A.Ş, şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüttüğü ortaya çıktı. Ayrıca Proyap İnş A.Ş'nin de Matris Alt. Müh. A.Ş'nin şirket paylarının tamamına sahip olduğu belirtiliyor.

Ali Kılavuz isimli bir başka şahsın ise Yoljan Mak. İnş. A.Ş'de hem hisse sahibi hem de Yönetim Kurulu Başkanı olduğu ortaya çıktı.

Ruhi Kılavuz isimli şahsın da Ulaş San. Müh. İnş. LTD. ŞTİ'de hisse sahibi ve şirket müdürü olduğu anlaşıldı. Özlem Kılavuz isimli kişinin de Skorer Sayaç LTD. ŞTİ'nin eski hisse sahiplerinden olduğu görüldü.