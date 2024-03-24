SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'tan bir aileye 27 adrese teslim ihale! Yandaşı böyle ihya etmiş

31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı CHP’li Mansur Yavaş’ın kirli çamaşırları bir bir ortaya saçılıyor. 2019 seçimlerinde ihalelerin şeffaf ve adaletli olacağına ilişkin söz veren Mansur Yavaş’ın bir aileye 12 şirket üzerinden 27 adrese teslim ihale verdiği ortaya çıktı. Söz konusu ihalelerin toplam maliyetinin ise 1 milyar 594 milyon TL olduğu tespit edildi.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 24 Mart 2024, 10:53 Güncelleme 24 Mart 2024, 11:07
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’tan bir aileye 27 adrese teslim ihale! Yandaşı böyle ihya etmiş

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

İhalelerde şeffaf ve adaletli davranacağı konusunda namus sözü veren Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, bu sözünü tutmadığı bir kez daha tescillendi. Yavaş'ın 1 aileye 12 şirket üzerinden 1 milyar 594 milyon TL'lik ihale verdiğini ortaya çıktı.

Ankara'nın her yerine 4 bin ihaleyi canlı yayınladıklarını ifade ettiği seçim reklamlarını asan ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın adrese teslim ihalelerine her gün bir yenisi ekleniyor. Mansur Yavaş'ın 1 aileye 12 şirket üzerinden 1 milyar 594 milyon TL'lik ihale verdiğini ortaya çıktı. ABB Başkanı Yavaş, bir konuşmasında ihaleleri yakınlarına verdiğini iddia edenlerin savcılığa başvurmasını istemiş, "Arkasında duran namussuz şerefsizdir. Artık şeffaf, açık yönetim var" demişti.

GEREKLİ SUÇ DUYURU YAPILDI
ABB Meclis Denetim Komisyonu, CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Yavaş yönetiminin ihalede usulsüzlük yaptığına dair bulguları ortaya çıkardı. ABB tarafından açılan ihalelere giren kişilerin aynı şirketlerin sahibi ya da ortağı olduğu anlaşıldı. Yani bir aile 12 tane şirket üzerinden 27 adrese teslim ihale almış oldu. İhale bedeli 1 milyar 594 milyon lira olarak belirlenirken konuyla alakalı da gerekli suç duyurusu yapıldı. Bunun üzerine Mansur Yavaş'ın "Mansur Yavaş yakınlarına ihale verse sizin 2'inci başkanınız ihale mi alabilirdi. Onlar eski dönemdeydi. Artık şeffaf, açık yönetim var" sözleri de akıllara geldi.

AYNI AİLE FARKLI ŞİRKETLER ÜZERİNDEN ABB'DE VURGUN YAPMIŞ!
Yavaş meclis kürsüsünden yaptığı bir konuşmasında, "Benim en ufak bir yakınım uzaktan yakından hiç ihale ile ilgilenmez. Bulursanız o ihale için de gereğini yapmaya hazırım. Benim en ufak bir yakınım belediyenin önünden dahi geçemeyecek" sözlerini kullanmıştı.

Söz konusu denetim raporunda ortaya çıkarılan bulgularda ABB tarafından açılan ihalelere giren kişilerin aynı şirketlerin sahibi ya da ortağı olduğu anlaşıldı. Söz konusu şirket sahipleri ve şirketleri şu şekilde sıralandı;

Raporda İlknur Gözel isimli şahsın, "Proyap İnş. A.Ş, Vektörel Proje Müh. İnş. A.Ş, Matris Alt. Müh. A.Ş, Atölye Ortaklığı İnş. A.Ş, şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüttüğü ortaya çıktı. Ayrıca Proyap İnş A.Ş'nin de Matris Alt. Müh. A.Ş'nin şirket paylarının tamamına sahip olduğu belirtiliyor.

Eren Kılavuz isimli şahsın, Irman San. Müh. İnş. A.Ş'nin eski hisse sahibi olduğu belirtilirken söz konusu şirketin şu anki hisse sahibinin Proyap A.Ş olduğu vurgulandı. Ayrıca Eren Kılavuz'un da Matris Alt. Müh. A.Ş'de geçmişte hissesi olduğu belirtildi.

Ali Kılavuz isimli bir başka şahsın ise Yoljan Mak. İnş. A.Ş'de hem hisse sahibi hem de Yönetim Kurulu Başkanı olduğu ortaya çıktı.

Ruhi Kılavuz isimli şahsın da Ulaş San. Müh. İnş. LTD. ŞTİ'de hisse sahibi ve şirket müdürü olduğu anlaşıldı. Özlem Kılavuz isimli kişinin de Skorer Sayaç LTD. ŞTİ'nin eski hisse sahiplerinden olduğu görüldü.

Ahmet Kılavuz'un da Dikyol Mak. Akaryakıt A.Ş'nin eski ortaklarından olduğu belirtildi.

Ayrıca söz konusu denetim raporunda KLV İnş. A.Ş ve Proyap İnş. A.Ş'nin aynı adreslerde olduğu ortaya çıktı. Yine bu gruba dahil firmalardan Atölye Ortaklığı İnş. A.Ş ve İnterkon Müh. Müşavirlik A.Ş'nin adreslerinin aynı binada olduğu anlaşıldı.

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan’ın katılacağı AK Parti’nin Büyük İstanbul mitingi bugün: 5 yılı kaybettik ama biz bir 5 yıl daha bekleyemeyiz
Son dakika: CHP’deki balya balya para skandalında yeni perde! İşin ucu Özgür Karabat’a mı uzanıyor? Çakarlı araçla Kültür A.Ş.’den 6 ay boyunca çanta çanta para
Yaban Çiçekleri geliyor
CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş’tan bir aileye 27 adrese teslim ihale! Yandaşı böyle ihya etmiş
Son dakika: CHP Trabzon’da da DEM’lenmiş! DEM’li Fikret Ataman CHP listesinde!
Moskova saldırısının ardından Rusya’dan kritik açıklama: Savaşı Batı seçti! Saldırganların ifadesi ortaya çıktı: Katliamı nasıl planladılar?
CHP yönetimindeki İBB’nin borcu 5 yılda 26,7 milyar TL’den 150,8 milyar TL’ye yükseldi!
Fatih Terim Fonu adı altında Semih Kaya, Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ı dolandıran Seçil Erzan’dan karşı atak!
Emekliye yeni maaş: Çalışmalar bitti! Destek paketinin detayları belli oluyor
Başkan Erdoğan’dan Her Anında Hep Yanında İstanbul İftar Buluşması’nda önemli açıklamalar
İstanbul, Maltepe’de CHP’li bir grup 72 yaşındaki Ramazan amcaya ve yanında seçim çalışması yapan kadınlara saldırdı
İYİ Parti lideri Meral Akşener’den CHP’li Mansur Yavaş’a ’siyasi ahlaksız’ çıkışı: Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz
O gece bu gece: Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Kim Milyoner Olmak İster’de heyecan dorukta! 5 milyonluk soru açılıyor
Rota yeniden oluşturuldu: Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu artık beraber yaşayacak
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu kaleme aldı: Zekât bir borçtur
SON DAKİKA