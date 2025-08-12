PODCAST CANLI YAYIN

Çanakkale Güzelyalı'da yangın mağdurları o anları anlattı: "Gerçekten cehennem gibiydi"

Çanakkale’nin Kepez beldesinde alevlerin esir aldığı Güzelyalı köyü, yaşanan yangınla birlikte hayatını ve evini kaybetmenin acısını yaşıyor. Olayın mağdurlarından Melda Çırçan, yaşadığı paniği dile getirirken, "Yangın esnasında nereye kaçacağımı şaşırdım. Çok çok kötüydü. Gerçekten cehennem gibiydi. İnsan yaşayınca anlıyormuş. Allah herkesin yardımcısı olsun" ifadelerini kullandı.

Çanakkale Güzelyalı'da yangın mağdurları o anları anlattı: "Gerçekten cehennem gibiydi"

Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde alevlerin geniş alana yayıldığı orman yangınında zarar gören 3 köyden biri olan Güzelyalı'daki mağdurlar yaşadıklarını anlattı.

Yangın sonrası evlerin hali (DHA)Yangın sonrası evlerin hali (DHA)

BALKONA ATEŞ PARÇASI DÜŞTÜ

Evi ve motosikleti yanan Melda Çırçan, yangın sırasında evde olduğunu belirtip, "Dışarda kara bulut fark ettim. Balkona çıktığımda herkes dışarı çıkmıştı. Yüzlerine alev topu vuruyordu. Işığını gördüm. Daha sonra balkona ateş parçası düşünce, 'Bu işte bir tuhaflık var' dedim. Evden çıkıp motosikletimle yokuşu çıkıp, sola döndüğüm anda oranın zaten komple yandığını, alevlerin bizim oraya kadar geldiğini gördüm. Eve dönüp köpeğimi alıp, otomobilime koydum. Bu defa aşağıya doğru inip, sola döndüm. Orada durup, bir süre bekledim. Çünkü insan o an nereye kaçacağını şaşırıyordu. Alevlerin yükselerek, yaklaştığını gördüm. Kapımızın önüne kadar her yer yanıyordu. Otomobilimi almadan önce aşağıya köşeye bıraktığım motosikletim de yandı. Ondan sonra zaten jandarmalar gelip 'İlerleyin, burada beklemeyin' dediler. Defalarca geri dönmeye çalıştık ama alevler vardı. Karşıdaki apartmanlar da yandı hep" dedi.

Yangın fotoğrafları (DHA)Yangın fotoğrafları (DHA)

BİZ ŞANSLI OLANLARIZ

Evinin sadece balkonunun zarar gördüğünü belirten Melda Çırçan, "İki pencereyi açık unutmuştum hatta kapıyı bile kilitlememişim. Açık unuttuğum pencereden itfaiye ekiplerinin sıktığı su evin içine girmiş. Bir de pencereler açık kaldığı için içerisi is dolmuş. Büyük bir temizlik istiyor ama çok şükür ki yanan herhangi bir eşya yok. Karşı tarafımızdakiler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Biz şanslı olanlardanız. Bizim yanımızdaki 2, 3 ev hariç her yer yandı. Çok çok kötüydü. Gerçekten cehennem gibiydi. İnsan yaşayınca anlıyormuş. Allah herkesin yardımcısı olsun" diye konuştu.

Naci Başaran (DHA)Naci Başaran (DHA)

EVİMİN CAMLARI PATLADI

Yangında evi zarar gören Naci Başaran da "Geldiğimde alevler vardı. Polis, yaklaşmamıza izin vermedi. Alevler evime girmemişti. Eviminin önünde kameriyem vardı, ahşap kısımları yandı. Evimin mantolaması ve çelik kapısı zarar gördü, camları patladı. Ama çok da bir zarar söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

Güzelyalı resmen kül oldu (DHA)Güzelyalı resmen kül oldu (DHA)

MANEVİ DESTEKLERLE AYAKTALAR

Acılarını biraz olsun unutturan şeyin ise gençlerin motosikletleriyle su, ayran, ilaç dağıtılarak kendilerine manevi destekte bulunmaları olduğunu ifade eden Başaran, "Güzelyalı girişinde bir sosyal yardım yeri oluşturulmuş, akşam gördüm. Pazar yeri gibi her şey vardı. Yangında mağdur olan kişilere orada yardım yapılması çok güzeldi. Allah bin defa razı olsun" diye konuştu.

