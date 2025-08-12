Çanakkale Güzelyalı'da yangın mağdurları o anları anlattı: "Gerçekten cehennem gibiydi"

Yangın sonrası evlerin hali (DHA)

BALKONA ATEŞ PARÇASI DÜŞTÜ

Evi ve motosikleti yanan Melda Çırçan, yangın sırasında evde olduğunu belirtip, "Dışarda kara bulut fark ettim. Balkona çıktığımda herkes dışarı çıkmıştı. Yüzlerine alev topu vuruyordu. Işığını gördüm. Daha sonra balkona ateş parçası düşünce, 'Bu işte bir tuhaflık var' dedim. Evden çıkıp motosikletimle yokuşu çıkıp, sola döndüğüm anda oranın zaten komple yandığını, alevlerin bizim oraya kadar geldiğini gördüm. Eve dönüp köpeğimi alıp, otomobilime koydum. Bu defa aşağıya doğru inip, sola döndüm. Orada durup, bir süre bekledim. Çünkü insan o an nereye kaçacağını şaşırıyordu. Alevlerin yükselerek, yaklaştığını gördüm. Kapımızın önüne kadar her yer yanıyordu. Otomobilimi almadan önce aşağıya köşeye bıraktığım motosikletim de yandı. Ondan sonra zaten jandarmalar gelip 'İlerleyin, burada beklemeyin' dediler. Defalarca geri dönmeye çalıştık ama alevler vardı. Karşıdaki apartmanlar da yandı hep" dedi.