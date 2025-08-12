Çanakkale'de orman yangını büyüyor: Tahliyeler başladı, havalimanı kapatıldı

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesi ve Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ayrıca Manisa ve Bolu'da çıkan orman yangınlarına da müdahale sürüyor.

Öte yandan Çanakkale Valisi Ömer Toraman gerekmedikçe trafiğe çıkılmaması konusunda uyarırken, 'Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Dardanos Yerleşkesi, Jandarma Güzelyalı Kampı ve Çamlıbel Sitesi tahliye edildi.' dedi. Öte yandan Çanakkale Havalimanı pisti tüm uçuşlara geçici olarak kapatıldı. Güzelyalı'daki villalar küle döndü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, mahsur kalan 84 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Çanakkale'deki çalışmalara 10 uçak, 9 helikopter, 75 arazöz, 35 itfaiye, 10 dozer, 92 diğer araç ve 760 personel katıldı.