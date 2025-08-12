PODCAST CANLI YAYIN

Çanakkale'de orman yangını büyüyor: Tahliyeler başladı, havalimanı kapatıldı

Çanakkale’nin Kepez beldesi ve Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Güzelyalı’daki bazı villalar alevlere teslim olurken, ÇOMÜ Dardanos Yerleşkesi, Jandarma Güzelyalı Kampı ve Çamlıbel Sitesi tahliye edildi. Çanakkale Havalimanı geçici olarak uçuşlara kapatıldı. 84 kişi güvenli bölgelere taşındı.

Giriş Tarihi:
Çanakkale'de orman yangını büyüyor: Tahliyeler başladı, havalimanı kapatıldı

Çanakkale'nin merkez ilçesine bağlı Kepez beldesi ve Ayvacık ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Ayrıca Manisa ve Bolu'da çıkan orman yangınlarına da müdahale sürüyor.

Öte yandan Çanakkale Valisi Ömer Toraman gerekmedikçe trafiğe çıkılmaması konusunda uyarırken, 'Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Dardanos Yerleşkesi, Jandarma Güzelyalı Kampı ve Çamlıbel Sitesi tahliye edildi.' dedi. Öte yandan Çanakkale Havalimanı pisti tüm uçuşlara geçici olarak kapatıldı. Güzelyalı'daki villalar küle döndü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, mahsur kalan 84 kişinin tahliye edildiğini açıkladı.

Çanakkale'deki çalışmalara 10 uçak, 9 helikopter, 75 arazöz, 35 itfaiye, 10 dozer, 92 diğer araç ve 760 personel katıldı.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
CHP'nin CIA - MOSSAD ve FETÖ mesaisi! Rezan Epözdemir'in kirli ağı | Skandal fotoğraftaki herkes şüpheli
7 ilde orman yangınlarıyla mücadele! 2 bin 90 kişi tahliye edildi | Çanakkale Boğazı gemi trafiğine açıldı
Eşiniz vefat ettiğinde ölüm aylığı nasıl ve ne kadar alırsınız? İşte bilinmesi gerekenler!
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan Kabine Toplantısı sonrası önemli açıklamalar! "Türkiye'nin yükselişine kimse engel olamayacak"
Rezan Epözdemir'in rüşvet ağı mercek altında! Savcıyla kulüplerde partiledi... Haberlerine "Erişim yasağı" aldırdığı otelde tatil yaptı
Onuachu fırtınası! Trabzonspor - Kocaelispor: 1-0 | MAÇ SONUCU
Başkan Erdoğan'dan 80. yılında BM'ye reform mesajı!
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Terörsüz Türkiye ve Gazze açıklaması! Netanyahu'ya sert tepki: "İşgal planı dünyayı ayağa kaldırması gereken alçak bir emeldir"
Rezan Epözdemir ve Çallı'dan organize işler! 50 bin €'luk "Mercedes" şantajı, 150 bin $'lık tahliye rüşveti: TAKVİM ifade tutanağına ulaştı
Fatih Tekke kararını verdi! Trabzonspor'un ilk maçtaki 11'i netleşti
Balıkesir'de deprem sonrası yıkılan binanın önceki haline TAKVİM ulaştı! Binada "kolon kesildi" şüphesi | Müteahhit ve sahibi gözaltında
Dizilerle valiz hazırlatacak plan: Türkiye 72 ülkede ekrandan turist çekecek
İsrailli eski istihbaratçıdan Tel Aviv’e Türkiye uyarısı: Erdoğan oyun oynamıyor
Fenerbahçe'den orta sahaya süper yıldız!
AFAD açıkladı: Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! 1 kişi hayatını kaybetti
Gayrimenkul sertifikasında Damla Kent projesine rekor talep! Bakan Kurum rakamları açıkladı: DMLKT borsada ne zaman ilem görecek?
15 yaşında vatan uğruna can verdi! Şehadetinin 8. yılında unutulmadı: Acı ilk günkü gibi
İsrail’den “Gazze’nin sesine suikast: Gazeteci Enes El Şerif ve 4 muhabir öldürüldü! İşte şehit gazetecinin vasiyeti | AK Parti Sözcüsü Çelik: Katiller hesap verecek
Şener Üşümezsoy TAKVİM’e anlatmıştı! Balıkesir depremi sonrası yeniden gündem oldu: "1737'de kırılmış ondan beri bekliyoruz"
SSK ve BAĞ-KUR emeklisine ikramiye gibi 30 bin TL ödeme: Çift promosyon fırsatı doğdu! 16.881-19.999 TL arası maaş alan...