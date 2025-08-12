PODCAST CANLI YAYIN

Avukat Rezan Epözdemir’in gözaltı süresi uzadı

Avukat Rezan Epözdemir’in gözaltı süresi uzadı. Soruşturmada kamuoyuna yansıyan ve CHP, MOSSAD ve Epözdemir’in buluştuğunu gösteren fotoğraftaki bütün isimlerin şüpheli olduğu öğrenildi.

Kamuoyunda dikkat çeken birçok davanın avukatlığını yapan Rezan Epözdemir, hakkında yürütülen iki ayrı soruşturma kapsamında önceki gün erken saatlerde gözaltına alındı.

RÜŞVET İDDİALARI: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Epözdemir'in 'rüşvet', 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yardım' ile 'siyasal ve askeri casusluk' suçlamaları ile gözaltına alındığını kaydetti. Rezan Epözdemir'e yöneltilen suçlamalardan biri rüşvet iddiası. Söz konusu iddia A.D. isimli tanığın ifadeleri ile WhatsApp ve HTS/BAZ kayıtlarına dayandırılıyor. Epözdemir'in, 2021 yılındaki Makaron soruşturmasında Savcı C.Ç.'nin, bir tahliye işlemi karşılığında 75 bin dolarlık kısmı tahliye öncesinde, kalan 75 bin dolarlık kısmı tahliye sonrasında olmak üzere 150 bin dolar rüşvet aldığı iddia ediliyor.

KRİTİK FOTOĞRAF DOSYADA: Soruşturma dosyasında ayrıca çok önemli bir fotoğraf var. 21 Haziran 2014'e İstanbul'da Suada'da yemekte çekildiği belirtilen fotoğrafta Avukat Rezan Epözdemir de var.

DARBEDEN BİR GÜN ÖNCE: Tam da FETÖ'nün en güçlü olduğu zamanda ve 17/25 Aralık 2013 yargı kumpası sonrası bir araya gelen isimlerin neler konuştuğu merak konusu olmuştu. Özellikle CHP'nin o tarihteki ABD temsilcisi Yurter Özcan'ın bu buluşmada rolü araştırılıyor. Yurter Özcan'ın 15 Temmuz 2016 FETÖ darbe girişiminden bir gün önce ABD Dışişleri Bakanlığı'na gittiği basına yansımıştı. Savcılık ve Emniyet'in araştırmalarına göre; yemeğe katılanlardan MOSSAD ajanı 1962 doğumlu ABD vatandaşı Dan Arbell, 20 Haziran 2014 tarihinde Türkiye'ye giriş yaptı ve 26 Haziran 2014 tarihinde ayrıldı. 1968 doğumlu yine ABD vatandaşı olan Heather Fiona Hurburt da 20 Haziran 2014 günü Türkiye'ye geldi ve 6 gün sonra yani 26 Haziran 2014 günü Türkiye'den ayrıldı. Yeminli bir Türkiye düşmanı olan ve FETÖ ile açık işbirliği yapan 1971 doğumlu ABD vatandaşı Michael Allan Rubin de aynı günü Türkiye'ye geldi. 21 Haziran'da yemeğe katıldı, 26 Haziran 2014'te Türkiye'den ayrıldı.

