Başkan Erdoğan’dan deprem ve Gazze açıklaması

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

''Balıkesir'de meydana gelen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum, vefat eden vatandaşımıza Allahtan rahmet, hastanede yatanlara acil şifalar diliyorum. Kabinemizin tüm üyelerini teyakkuza geçirdik, bize de anbean takip ettik.

Terörsüz Türkiye hedefi için geçen hafta bu hedef için anlamlı bir adım atıldı. Muhalefetin de katılımıyla Milli Dayanışma ve Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunu Meclis'imizin desteklemesi ve sahiplenmesi açısından son derece kıymetliydi. Türkiye hepimizin ortak yurdudur, 86 milyonun yurdudur.

Hafta sonu Filistin Devlet Başkanı ile telefon görüşmesi yaparak İsrail'in Gazze'ye yönelik işgal planlarını değerlendirdik. Netanyahu ve katliam şebekesinin siyasi ömürlerini uzatmak için bölgemizi daha büyük felaketlere sürüklemesine izin vermeyeceğiz. İslam İşbirliği'ni olağanüstü toplantıya çağırdık.

Gazze'deki vahşeti durdurmak ve insani yardımları kesintisiz ulaştırmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Devletimizin tüm imkanlarını seferber ettik. Terör devleti İsrail'in Filistinliler karşı barbarlığı ve zulmü karşısında en net tepkiyi veren ülke Türkiye'dir. Milletimiz de Gazze'yi yalnız bırakmıyor. Buna TÜGVA Yaz Okulu'nda şahit oldum. Hem TÜGVA'daki genç arkadaşlarıma hem de Gazzeli Müslümanlar için yürüyen 10 binlerce kardeşime şükranlarımı sunuyorum.''