Avukat Rezan Epözdemir gözaltına alındı!

Türkiye'nin konuştuğu kritik davalarla tanınan avukat Rezan Epözdemir'e "rüşvet vermek", "siyasi ve askeri casusluk" ve "FETÖ'ye yardım" suçlamalarından başlatılan soruşturmada dün sabah ilk adım atıldı. Londra'ya gitme hazırlığı yaptığı da iddia edilen Epözdemir, gözaltına alındı. Epözdemir'in evinde ve Levent'teki ofisinde Mali Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekiplerince arama yapıldı.



DÖVİZLER VE ÇOK SAYIDA SENET ÇIKTI

Çok sayıda polis aracı sabah saatlerinde hukuk bürosu önünde uzun süre bekledi. İçeride arama yapan Mali Şube ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri saat 09.15 sıralarında hukuk bürosundan ayrıldı. Epözdemir'in ofisinde yapılan aramalarda yaklaşık 150 bin dolar para, senetler ve dijital materyaller ele geçirildiği ortaya çıktı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Epözdemir hakkında iki ayrı soruşturmanın var olduğunu belirtti. Başsavcılık, "Rüşvet, FETÖ/ PDY Silahlı Terör Örgütüne Yardım ve Siyasal ve Askeri Casusluk suçlamaları ile bir süredir hakkında soruşturma yürütülen Rezan Epözdemir'in iş yerinde ve ikametinde yapılan eş zamanlı arama işlemleri akabinde 10/08/2025 tarihi saat: 05:45 itibariyle gözaltına alınmış olup, söz konusu soruşturmalar devam etmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" dedi.