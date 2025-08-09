Market Fiyatı uygulaması nedir? TÜBİTAK Market Fiyatı uygulaması nasıl kullanılır, fiyat karşılaştırması nasıl yapılır?
Tüketicilerin alışverişte daha bilinçli ve ekonomik tercihler yapmasını kolaylaştıran önemli bir adım atıldı. TÜBİTAK tarafından geliştirilen "Market Fiyatı" mobil uygulaması, artık kullanıcıların farklı marketlerdeki ürün fiyatlarını hızlı ve pratik şekilde karşılaştırmasına olanak tanıyor. Geçtiğimiz aylarda erişime açılan bu uygulama sayesinde, tüketiciler zamandan tasarruf ederken bütçelerine uygun alışveriş yapma şansı yakalıyor. Peki Market Fiyatı uygulaması nedir, nasıl kullanılır ve fiyat karşılaştırması nasıl yapılır? İşte detaylar…
Giriş Tarihi: 09.08.2025 17:19