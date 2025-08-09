Market Fiyatı uygulaması nedir? TÜBİTAK Market Fiyatı uygulaması nasıl kullanılır, fiyat karşılaştırması nasıl yapılır?

ZİNCİR MARKET FİYATLARI TEK NOKTADA

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK'ın yürüttüğü çalışmalar sonucunda oluşturulan bu platformun, vatandaşların erişimine açıldığını belirtti. Kacır, yaklaşık 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisinin zincir marketlerin tüm şubeleri için anlık olarak görüntülenebileceğini ve böylece tüketicilerin daha bilinçli alışveriş yapabileceğini vurguladı.