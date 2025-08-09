Kadraj Galeri Kadraj İkon Market Fiyatı uygulaması nedir? TÜBİTAK Market Fiyatı uygulaması nasıl kullanılır, fiyat karşılaştırması nasıl yapılır?

Tüketicilerin alışverişte daha bilinçli ve ekonomik tercihler yapmasını kolaylaştıran önemli bir adım atıldı. TÜBİTAK tarafından geliştirilen "Market Fiyatı" mobil uygulaması, artık kullanıcıların farklı marketlerdeki ürün fiyatlarını hızlı ve pratik şekilde karşılaştırmasına olanak tanıyor. Geçtiğimiz aylarda erişime açılan bu uygulama sayesinde, tüketiciler zamandan tasarruf ederken bütçelerine uygun alışveriş yapma şansı yakalıyor. Peki Market Fiyatı uygulaması nedir, nasıl kullanılır ve fiyat karşılaştırması nasıl yapılır? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 09.08.2025 17:19
MARKET FİYATI UYGULAMASI NEDİR?
'Market Fiyatı' uygulaması, Google Play ve App Store'dan kolayca indirilebiliyor. Bu yeni mobil uygulama sayesinde, bulunduğunuz bölgedeki marketlerin güncel fiyatlarına ulaşabilir ve telefon kamerasını barkod okuyucu olarak kullanarak ürün bilgilerine hızlıca erişebilirsiniz.

MARKET FİYATI KARŞILAŞTIRMASI NASIL YAPILIR?
Market Fiyatı platformu üzerinden meyve, sebze, et, tavuk, balık, süt ürünleri, kahvaltılık, içecekler, temel gıda maddeleri, temizlik ve kişisel bakım ürünleri gibi pek çok kategorideki ürünlerin fiyatlarını anlık olarak karşılaştırabilirsiniz. Konumunuzu belirleyip, tercih ettiğiniz marketleri seçerek kolayca fiyat karşılaştırması yapmanız mümkün.

ZİNCİR MARKET FİYATLARI TEK NOKTADA
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK'ın yürüttüğü çalışmalar sonucunda oluşturulan bu platformun, vatandaşların erişimine açıldığını belirtti. Kacır, yaklaşık 50 bine yakın ürünün fiyat bilgisinin zincir marketlerin tüm şubeleri için anlık olarak görüntülenebileceğini ve böylece tüketicilerin daha bilinçli alışveriş yapabileceğini vurguladı.

(AA)