Son Dakika
Çanakkale Kepez'de orman yangını: Havadan ve karadan müdahale sürüyor MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Terörsüz Türkiye ve Gazze açıklaması! Netanyahu'ya sert tepki: "İşgal planı dünyayı ayağa kaldırması gereken alçak bir emeldir" 4 günde ikinci temas! Başkan Erdoğan Senegal Başbakanı Sonko'yu Ankara'dan sonra İstanbul'da kabul etti
PODCAST CANLI YAYIN

4 günde ikinci temas! Başkan Erdoğan Senegal Başbakanı Sonko'yu Ankara'dan sonra İstanbul'da kabul etti

Başkan Erdoğan, Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'yu 4 gün içerisinde ikinci kez kabul etti. 7 Ağustos'ta Beştepe'de bi araya gelen ikili bu kez Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde görüştü.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
4 günde ikinci temas! Başkan Erdoğan Senegal Başbakanı Sonko'yu Ankara'dan sonra İstanbul'da kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'yu kabul etti.

Erdoğan, 7 Ağustos'ta Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile Beştepe'de ikili Görüşme gerçekleştirmişti.

Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında Erdoğan ile Sonko açıklamalarda bulunmuştu.

Erdoğan Senegal Başbakanı Sonko'yu kabul etti


"SENEGAL'İN GAZZE İLE DAYANIŞMASI ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR"

Başkan Erdoğan, Senegal'in Filistin'e verdiği desteğe vurgu yaparak "Senegal'in duruşunu hep takdir ile karşıladık. Senegal'in Gazze ile dayanışması örnek teşkil ediyor. Senegal, Filistinli kardeşlerine sırtını dönmemiştir." demişti.

Kara Kıtada güven duyulan tek ortak Türkiye! Başkan Erdoğanın Afrika açılımının şifreleri: 53 resmi ziyaret, 36,6 milyar dolarlık rekorKara Kıtada güven duyulan tek ortak Türkiye! Başkan Erdoğanın Afrika açılımının şifreleri: 53 resmi ziyaret, 36,6 milyar dolarlık rekor
Türkiye ile Senegal arasında imzalar atıldı! Başkan Erdoğandan Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalarTürkiye ile Senegal arasında imzalar atıldı! Başkan Erdoğandan Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile ortak basın toplantısında önemli açıklamalar

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Rezan Epözdemir'in "Ver euroları çözelim işini" düzeni! Mafya ile karanlık ilişki: "Makaroncu" savcının UYAP'ını casusluk için mi kullandı?
AFAD açıkladı: Balıkesir'de 6.1 büyüklüğünde deprem! 1 kişi hayatını kaybetti
İsrailli eski istihbaratçıdan Tel Aviv’e Türkiye uyarısı: Erdoğan oyun oynamıyor
Gayrimenkul sertifikasında Damla Kent projesine rekor talep! Bakan Kurum rakamları açıkladı: DMLKT borsada ne zaman ilem görecek?
15 yaşında vatan uğruna can verdi! Şehadetinin 8. yılında unutulmadı: Acı ilk günkü gibi
İsrail’den “Gazze’nin sesine suikast: Gazeteci Enes El Şerif ve 4 muhabir öldürüldü! İşte şehit gazetecinin vasiyeti | AK Parti Sözcüsü Çelik: Katiller hesap verecek
Fatih Tekke kararını verdi! Trabzonspor'un ilk maçtaki 11'i netleşti
CHP-CIA-MOSSAD masasının baş aktörüydü! Rezan Epözdemir gözaltı süreci uzatıldı | Futboldan siyasete FETÖ'den İsrail'e kirli temaslar
Kabine Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde toplanıyor! Masaya hangi konular yatırılacak? Terörsüz Türkiye, Azerbaycan-Ermenistan anlaşması...
Fenerbahçe'den orta sahaya süper yıldız!
Alaska’da Zelenskiy ikilemi! Putin-Trump zirvesine katılacak mı? JD Vance’ten açıklama
İlk teklif bu hafta geliyor! Memur ve emekli için pazarlık zamanı
Özcan Deniz'in annesi Kadriye Deniz'den evlatlarına sitem: "Barışmazlarsa mezarıma gelmesinler"
İstanbul ve çevresini kavuracak yeni sıcaklıklar geliyor! 3 günlük fırtına kapıda: Hangi şehirler etkilenecek? 4 ila 7 derece...
Şener Üşümezsoy TAKVİM’e anlatmıştı! Balıkesir depremi sonrası yeniden gündem oldu: "1737'de kırılmış ondan beri bekliyoruz"
Depremde hayatını kaybeden Nihat Önbaş'ın ünlü oyuncu Eylül Tumbar'ın amcası olduğu ortaya çıktı
Balıkesir'de deprem sonrası yıkılan binanın önceki haline TAKVİM ulaştı! Binada "kolon kesildi" şüphesi | Müteahhit ve sahibi gözaltında
SSK ve BAĞ-KUR emeklisine ikramiye gibi 30 bin TL ödeme: Çift promosyon fırsatı doğdu! 16.881-19.999 TL arası maaş alan...
İhanetin 'CIA'sal ayağı çözülüyor! Rezan Epözdemir gözaltına alındı ses Rubin'den geldi: "Erdoğan Gülencileri hapse atıyor"
Ahmet Minguzzi'nin yakın arkadaşından acı haber: Efe Erdem Sevinç girdiği denizde hayatını kaybetti | Yasemin Minguzzi: "Yandım oğlum yandım..."