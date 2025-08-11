4 günde ikinci temas! Başkan Erdoğan Senegal Başbakanı Sonko'yu Ankara'dan sonra İstanbul'da kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde Senegal Başbakanı Ousmane Sonko'yu kabul etti.

Erdoğan, 7 Ağustos'ta Senegal Başbakanı Ousmane Sonko ile Beştepe'de ikili Görüşme gerçekleştirmişti.



Görüşme sonrası düzenlenen basın toplantısında Erdoğan ile Sonko açıklamalarda bulunmuştu.

"SENEGAL'İN GAZZE İLE DAYANIŞMASI ÖRNEK TEŞKİL EDİYOR"



Başkan Erdoğan, Senegal'in Filistin'e verdiği desteğe vurgu yaparak "Senegal'in duruşunu hep takdir ile karşıladık. Senegal'in Gazze ile dayanışması örnek teşkil ediyor. Senegal, Filistinli kardeşlerine sırtını dönmemiştir." demişti.