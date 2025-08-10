PODCAST CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan’dan Anafartalar Zaferi mesajı: "Tüm kahramanlarımızı yad ediyorum"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Anafartalar Zaferi’nin 110. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Anafartalar Zaferi’nin 110’uncu yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan’dan Anafartalar Zaferi mesajı: "Tüm kahramanlarımızı yad ediyorum"

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Anafartalar Zaferi'nin 110'uncu yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan’dan Anafartalar Zaferi mesajı. (X-Ekran Görüntüsü)Başkan Erdoğan’dan Anafartalar Zaferi mesajı. (X-Ekran Görüntüsü)

Başkan Erdoğan, mesajında "Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı:

Çanakkale Zaferimize giden yolda destansı bir mücadeleyle elde edilen Anafartalar Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum.

