Başkan Erdoğan’dan Anafartalar Zaferi mesajı: "Tüm kahramanlarımızı yad ediyorum"

Başkan Erdoğan, mesajında "Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum" ifadelerini kullandı.

İşte Başkan Erdoğan'ın o paylaşımı:

Çanakkale Zaferimize giden yolda destansı bir mücadeleyle elde edilen Anafartalar Zaferi'nin 110'uncu yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum.