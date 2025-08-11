12 yaşındaki Ali ATV'nin altında kaldı

Acı olay, önceki gün Balıkesir Bandırma'da yaşandı. Arkadaşlarıyla birlikte Dorukaba Villaları mevkisine ATV ile pikniğe giden 12 yaşındaki Ali Koyuncu, dönüş yolunda geçirdikleri kaza sonucu ATV aracının altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde talihsiz çocuğun olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer iki arkadaşın sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



BABASI KAPTAN ÇIKTI

Kazada hayatını kaybeden Ali Koyuncu'nun babası Selçuk Koyuncu'nun, Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi 'Fatih'in kaptanı olduğu öğrenildi. Koyuncu'nun cenazesi, Sunullah Mahallesi'ndeki Dersaadet Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.