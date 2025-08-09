Son Dakika
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Mısırlı mevkidaşı Abdulati ile ortak basın toplantısında konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedir Abdulati ile görüştü. Görüşmelerin ardından Abdulati ile kameralar karşısına geçen Fidan İsrail'in Gazze'yi işgal planını reddetiklerini açıkladı. Dünyayı İsrail'e karşı tavır almaya çağıran Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, zalim Netanyahu'nun tarihten silineceğiniz açıkladı. Azerbaycan ile Ermenistan arasında ABD'de yapılan anlaşmaya da değinen Fidan, Zengezur konusunda Türkiye'ye bilgi verildiğini belirterek, "Sağlanan barış son derece önemli" dedi.

