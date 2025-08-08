Terörist devlet İsrail Filistin'de insanları açlıkla öldürüyor

Son Dakika
Gazze’deki İsrail zulmü yürekleri parçalıyor. Filistinli aileler, açlıktan ölmesin diye çocuklarının sokakta dolaşmalarına bile izin vermiyor.

Gazze'de eşi benzeri görülmemiş bir soykırım yapan İsrail, Filistin halkını açlığa mahkum etti. Gazze'nin tamamını işgal etmeyi planlayan İsrail, dünya kamuoyunun ateşkes çağrılarına aldırış etmiyor. Gazze'de İsrail'in aylardır devam eden kuşatması ve saldırıları, sadece binaları değil, su hatlarından elektrik şebekelerine, gıda zincirlerinden sağlık altyapısına kadar birçok şeyin çökmesine neden oldu. Şehirdeki su kaynaklarının yüzde 90'ı ya kirli ya da tuzlu. Kalan temiz sular ise yüksek fiyatlara tankerlerle satılıyor. Herkesin de bu yüksek tutara su alması mümkün değil. Zor şartlarla altında ölüm kalım mücadelesi veren Filistinliler, kendilerine uzanacak bir yardım eli bekliyor.

YARDIM KURULUŞLARI YEMEK DAĞITAMIYOR
World Central Kitchen, 1 Ağustos tarihinden itibaren izin verildiği sürece günde 90 bin öğün yemek dağıtabiliyor. Ancak bu yemekler, ihtiyaç duyulanın oldukça altında kalıyor. Kurum, savaşın başlarında 90'dan fazla yerel mutfağa destek verirken, şu anda bu sayı 25'e düştü. Hayatta kalma mücadelesi veren çocuklar, ne yemek yiyebiliyor, ne su içebiliyor. Çocuklar, acıkmasın diye sokaklarda dolaşamıyor. Açlık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 96'sı çocuk olmak üzere 193'e yükseldi.

125 BİN TON BOMBA ATTILAR
Katil İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'nin yüzde 88'ini yerle bir etti. 125 bin ton patlayıcıyla saldırılar düzenledi. 60 bin üzerinde kişiyi şehit etti. 20 bine yakın çocuğun şehit olduğu kente atılan bombaların toplam büyüklüğünün, ABD'nin Hiroşima'ya attığı atom bombasından yaklaşık 12 kat daha fazla olduğu belirtildi.

Yeterli şekilde beslenemeyen Filistinli çocuklar açlıkla boğuşuyor.

